"Tallinna deklaratsioon Eesti jaoks uuendusi ei too, oleme juba täitnud need juhised, mis me täna Euroopa maadega kokku leppisime," ütles ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo, kes andis deklaratsioonile konverentsil digiallkirja.

Teiste Euroopa riikide jaoks toob aga Tallinna deklaratsioon päris olulisi muudatusi. "Jõudsime ühisele arusaamisele, et kõik peavad oma kodanikele ja ettevõtetele looma võimalused tarbida riigiteenuseid digitaalsel teel ja kodust lahkumata. Samuti on plaanis võtta ID-kaardid kasutusele üle Euroopa, et oleks võimalik digiallkirju anda rahvusvaheliselt. Näiteks mina oma Eesti kaardiga ja naaber enda riigi dokumendiga. Mõelge, kui palju aega see kokku hoiab," lisas Palo.

Tallinna deklaratsioon annab ka suunised, kuidas Euroopas rohkem koostööd teha. "Ennekõike soovime, et riigid ei küsiks samu andmeid inimestelt ja ettevõtetelt mitu korda. Kui olen oma auto Eestis juba registreerinud, siis oleks mõistlik, kui ma ei peaks näiteks Belgiasse kolides seda uuesti tegema. Valitsused võiksid vahetada neid andmeid automaatselt. Sealjuures tuleb alati meeles pidada, et inimese andmed kuuluvad ainult talle ning riigid võivad neid omavahel jagada üksnes juhtudel, kui kodanik on selleks soovi avaldanud," lisas Palo.

Eelmine e-valitsemise deklaratsioon allkirjastati 2009. aastal Malmös. "On siililegi selge, et maailm on vahepeal väga palju muutunud. Inimeste julgeoleku küsimused ei puuduta enam ammu ainult füüsilist turvalisust, vaid küberturvalisus on muutunud vähemalt sama tähtsaks. Tallinna deklaratsiooniga leppisime ka ühiselt kokku, et riigi e-teenuste arendamisel peavad turvalisuse ja privaatsuse põhimõtted vastama kõrgeimatele nõuetele," sõnas Palo.

Tallinna deklaratsioon allkirjastati ministrite e-valitsuse konverentsi raames, kus kohtusid Euroopa digiministrid, ettevõtjad, e-valitsemise eksperdid ja kodanikuühiskonna esindajad, et arutada e-valitsemise tulevikutehnoloogiaid ja jagada seniseid kasutuskogemusi riikide vahel. Konverentsi ettekanded ja deklaratsiooni allkirjastamine on järelvaadatavad.

E-valitsemise tehnoloogiate seas olid konverentsi fookuses tehisintellekti, virtuaalreaalsuse ja libauudiste vastased lahendused, mille roll on juba praegu valitsuste igapäevatöös oluline ning eksperdid ennustavad, et saab olema tulevikus veelgi tähtsam.

Konverentsi esinejad ja aruteludes osalejad analüüsisid, kuidas tulevikutehnoloogiate abil muuta poliitikute otsustusprotsessi üha rohkem andmepõhiseks. Esinejate seas oli Google'i üks tippjuhte Marco Pancini, Euroopa Virtuaalreaalsuse Assotsiatsiooni juht Dominic Eskofier, NATO erukolonel Aivar Jaeski ning konverentsi tervistussõnad ütles peaminister Jüri Ratas. Erinevad tehisintellekti, robootilised ja virtuaalreaalsuse meetodid võimaldavad koguda ühiskonnaprotsesside kohta reaalajas andmeid, mida varasemalt oli võimalik analüüsida ainult tagantjärele.