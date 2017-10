Parvlaev Hiiumaa sõidab juba Saksamaa lipu all

Kuus aastat tagasi Norras spetsiaalselt Väinamere jaoks eriprojektiga ehitatud laev anti Saaremaa Laevakompanii poolt tagasi omanikule ehk Saksa pangale, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Saaremaa Laevakompanii omanik Vjatšeslav Leedo ütles, et Hiiumaa oli hea ja ökonoomne laev, kulutades näiteks praeguste laevadega võrreldes ühe reisi kohta sadakond liitrit kütust vähem.

"Pank annaks hea meelega ja pikendaks võimalust siin töötada, aga eks targad inimesed otsustavad seda, et Hiiumaa ei sobi siia," kommenteeris Leedo laeva minekut pangale.

Leedo märkis, et on Hiiumaale küll tööd leidnud, kuid ettevõte on otsustanud, et ei hakka selle parvlaevaga opereerima. "Me lihtsalt tagastasime liisitud vara nagu kord ja kohus. Mul on kahju, et ta ära läheb, sest ta on oluliselt parem laev kütuse kokkuhoiu poolest," sõnas Leedo.