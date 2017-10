Taani politsei leidis ajakirjanik Kim Walli kehaosad

Sel nädalal selgus lõplikult, millised vallad omavahel liituvad ning mis saab uute valdade nimeks. Pärast kohalike omavalitsuste valimisi sel sügisel jõustub haldusreform ning varasema 183 valla asemel jääb järgi 64. Linnade arv väheneb poole võrra ehk 30-lt 15-le. Mis on uute valdade nimed ja kas maakondlik kuuluvus on endine? Seda näeb allolevast otsingust.

Eesti väiksemates omavalitsustes on probleeme lagunevate kortermajadega, mille elanikud on sattunud sisuliselt võlavanglasse. Eesti korteriühistute liidu juhatuse liige Dagmar Mattiiseni hinnangul peab omavalitsus ühistu probleemidesse jõulisemalt sekkuma ning kui ei saa nõuga, siis tuleb küsimused lahendada jõuga.

Madsen väitis kohtus, et 30-aastane Wall sai surma, kui raske luuk kukkus allveelaeva pinnaletõusmisel ootamatult lahti ja tabas naist pähe. Ühtlasi kinnitas Madsen, et Walli laip oli terve, kui ta selle merre jättis.

21. augustil leiti merest pea ja jäsemeteta surnukeha ning kaks päeva hiljem teatas politsei, et see kuulub Wallile.

Madsen, kes päästeti, väitis esialgu, et jättis Walli Kopenhaageni sadama lähistele Refshaleøeni saarele juba 10. augusti õhtul, kuid kui selgus, et kogu sadama piirkond on valvekaamerate vaateväljas, muutis ta oma selgitusi.

Allveelaeva asukoht tuvastati sama päeva õhtupoolikul, mil Madsen teatas, et ta on teel sadama poole. Seejärel aga allveelaev uppus.

Wall läks 10. augusti õhtul allveelaevale Taani leiutajast Peter Madsenist lugu kirjutama. Võimud hakkasid allveelaeva otsima järgmise päeva hommikul, kui Walli elukaaslane teatas, et naine on kadunuks jäänud.

