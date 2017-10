USA: torm Nate kasvas esimese kategooria orkaaniks

Tormi tuultekiirus ulatub 121 kilomeetrini tunnis ja asub 152 kilomeetrit Kuuba läänetipust edelas, teatas USA riiklik orkaanikeskus.

Kesk-Ameerikas nõudis torm vähemalt 28 inimese elu.

New Orleans' ja teised USA linnad Mehhiko lahe rannikul on saanud orkaanihoiatuse. USA keskvalitsus on juba teatanud föderaalsest abist regioonile tormiga toimetulemisel.

USA rannikul peaks orkaan maabuma laupäeva õhtul, teatasid meteoroloogid.

New Orleans'is on kehtestatud ka osaline liikumiskeeld, samuti said ohtlikes piirkondades elavad isikud korralduse evakueerida. 2005. aastal tabas linna orkaan Katrina, mis on USA ajaloo suurimat rahalist kahju põhjustanud orkaan.