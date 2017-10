Türgi välisminister Mevlüt Çavuşoğlu ütles laupeäval, et püüab normaliseerida suhteid Saksamaaga. Türgi ja Saksamaa suhted on viimastel kuudel olnud halvad, kuna riigid süüdistavad teineteist erinevates probleemides.

Niigi pingelised suhted halvenesid veelgi pärast seda, kui Türgi president Tayyip Erdoğan alustas möödunud aasta riigipöördekatse järel oma vastaste mahasurumist, vahendas Reuters.

Saksamaa on protestinud ka Saksa kodanike vahistamise vastu poliitiliste süüdistuste alusel. Samuti on Saksamaa poliitikud seadnud kahtluse alla, kas Türgi liitumiskõnelusi EL-iga tuleks jätkata.

Ebatavaliselt lepitava tooniga intervjuus Der Spiegelile ütles Çavuşoğlu, et kahe riigi suhetes ei ole probleemideks põhjust.

"Kui te astute sammu meie poole, siis meie astume kaks sammu teie poole," ütles ta.

Ministrilt küsiti, kas tema hinnangul on võimalik suhteid parandada. "Jah. Ja ma olen valmis selleks jõupingutusi tegema," vastas ta.

Varem sel aastal võrdlesid Erdoğan ja veel mõned tema liitlased Saksamaad natsiaegse võimuga, sest osad kohalikud ametnikud ei lubanud Türgi ministritel teha Saksamaal kampaaniat referendumi jaoks, millega laiendada presidendi võimu.

Çavuşoğlu selgitas, et võrdlus natsidega oli vastus Saksamaa vaenulikkusele. Ta lisas, et Saksamaa peab õppima Türgit austama.

Saksamaa asevälisminister Michael Roth ütles Welt am Sonntagile, et Berliin on valmis rääkima. Ta loodab, et peagi saavad riigid astuda samme teineteisele lähemale.

Samas lisas ta, et Saksamaa ei ole vait, kui süütud Saksa kodanikud vangi pannakse. "Me peame leidma sellele lahenduse," sõnas ta.

24. septembri valimistel võitis kantsler Angela Merkeli konservatiivid. Samas peab partei moodustama koalitsiooni, proovides seda teha Vabade Demokraatide (FDP) ja Rohelistega. Võimalik välisministri kandidaat on Roheliste kaasjuht Cem Ozdemir, kellel on Türgist pärit vanemad ja kes on olnud Erdogani suhtes väga kriitiline.

"Kes iganes tuleb välisministrina Türgisse, talle saab osaks samasugune austus nagu ta näitab üles meie suhtes," ütles Çavuşoğlu.