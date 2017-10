Õnnetus juhtus kohaliku aja järgi kell 14.20 Exhibition Roadil. Politsei kinnitas, et mitu inimest sai vigastada, kuid nende vigastused pole tõsised, vahendasid Reuters ja BBC.

Londoni kiirabiteenistus teatas, et andis abi 11 inimesele, üheksa neist viidi haiglasse. Peamiselt said inimesi pea- ja jalavigastusi.

Autojuht vahistati sündmuskohal.

Politsei uurib üksikasju, kuid kirjeldas juhtunut kui kokkupõrget.

Kui varem ütles politsei, et ei pea juhtunut esialgu terrorismiga seotuks, siis hiljem teatas, et on avatud ka võimalusele, et tegemist võib olla terrorismiga.

Londoni politsei pressiesindaja sõnul hindavad terrorismivastased jõud juhtunut, kuid ei ole siiani asjaolude suhtes järeldustele jõudnud.

Loodusajaloo muuseum teatas tõsisest juhtumist selle lähistel. Muuseumi pressiesindaja ütles Reutersile, et kedagi ei lubata hoonesse ning seal viibinud inimesed lasti teise väljapääsu kaudu välja.

BBC ajakirjanik Chloe Hayward oli õnnetuse ajal muuseumist lahkumas. "Ma nägin diagonaalselt tee peal olevat autot ning paistis nagu see oleks sõitnud tee ääres oleva kivirahnu otsa. Ma nägin ühte või kahte inimest kõnniteel maas," kirjeldas ta.

Hayward lisas, et sündmuskohale saabus relvastatud politsei. "Sündmuskohale saabus palju politseinikke, selle kohal lendasid helikopterid ja ma nägin kiirabiautot," ütles ta.

Samal tänaval asuva teadusmuuseumi poole jalutanud naine ütles, et valgusfoori taga seistes kuulis ta enda arvates püssilasku ning nägi autot kõnniteele sõitmas.

"Me lihtsalt jooksime. Mu sõber viskus maha ja vigastas enda käsi. Kui olukord rahulikumaks muutus, jalutasime tagasi kohta, kus varem olime ja nägime, kuidas politsei maas lamavat meest kinni peab," rääkis ta.

Connor Honeyman seisis loodusajaloo muuseumi juures järjekorras, kui kuulis suurt müra ning automootori häält.

"Kõik muuseumis hakkasid jooksma ja karjuma. Me jooksime muuseumisse, teised tulid meie järel. Siis turvatöötajad jooksid välja ja sulgesid peasissepääsu. Enne politsei sündmuskohale saabumist oli palju segadust," rääkis ta.

Suurbritannias kehtib ohutase "tõsine", mille kohaselt peetakse terrorirünnakut väga tõenäoliseks. Sel aastal on riigis toimunud viis rünnakut, neist kolm on läbi viidud sõidukitega.

Märtsis sõitis mees autoga jalakäijate sekka Londonis Westminster Bridge'il, tappes sellega neli inimest. Seejärel pussitas ta parlamendi juures surnuks politseiniku.

Kolm islamimässulist sõitsid juunis London Bridge'il rahva sekka ning pussitasid seejärel inimesi lähedalasuvates baarides ja restoranides. Rünnaku tagajärjel sai surma kaheksa inimest.

Hiljem samas kuus sõitis veok Londoni põhjaosas asuva mošee lähistel palvetajatele otsa. Üks mees sai surma.