Gripihooaeg võib jõuda oodatust varem

Gripihooaeg pole Eestis veel alanud, kuid arstid soovitavad juba praegu selle haiguse vastu end vaktsineerida, sest antikehade tekkimine võtab mõne nädala aega. Varasemate aastate kogemus on näidanud, et sõltuvalt ilmast võib gripp Eestisse jõuda juba oktoobri lõpus.

Praeguse seisuga ei ole terviseameti kesklaborist positiivseid gripianalüüse tulnud. Eelmiste aastate kogemus on aga näidanud, et gripihooaeg võib kätte jõuda oodatust varem, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui ilm on väga vastik ja vihmane, siis inimesed teatavasti väga palju väljas ei liigu, on tihedalt üksteisega koos ja kui kuskilt on see gripiviirus sisse sattunud, siis saab ta suurema potensiaali levikuks," rääkis terviseameti spetsialist Pille Märtin.

Arstide sõnul ongi aga just praegu aeg enda vaktsineerimiseks gripi vastu.

"Gripivaktsiini tagajärjel tekivad kaitsekehad veres, mis moodustuvad umbes kahe nädala jooksul ehk kui praegu alustada, siis parasjagu selleks ajaks, kui me eeldame, et gripihooaeg võiks alata, on juba piisaval arvul kaitsekehasid veres olemas ja inimene on gripiviiruste kõige vihasemate vormide vastu kaitstud," selgitas Märtin.

Kindlasti peaksid Märtini sõnul ennast gripi vastu vaktsineerima vanemaealised ja need inimesed, kellel esineb mingisugune haigus.

"Nende immuunvastus on väga habras ja vähimgi kõikumine võib selles vastuses esile kutsuda esiteks gripi raskemat kulgu ja teiseks palju muid kaasuvaid olukordi, mille puhul otseselt nagu ei eeldaksi, et see gripist on tingitud - südameveresoonkonna haiguste ägenemise ja kopsu krooniliste haiguste ägenenemise," rääkis Märtin.

Gripivaktsiini saab teha perearsti juures.