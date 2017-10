Kirjanike Liit tähistab 95. sünnipäeva. Selle puhul on välja antud luulekogu, valminud intervjuusari ning jagatakse lugemissoovitusi. Kärt Kelder tegi intervjuu Kirjanike Liidu esimehe Tiit Aleksejeviga. Aleksejev ütles, et ka praegu on loomeliidu üks põhilisi funktsioone toetada oma liikmeskonda. Siinjuures on abiks kirjanikupalk ja ka Kultuurkapitali jätkuv tugi.