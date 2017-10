Kullamaal avati mälestussammas kunagisele maavanemale ja kooliõpetajale

Kaitseliitu kuulunud mehed arreteeriti nõukogude võimude poolt 1941. aasta suvel ja hukati järgmisel aastal vangilaagris, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui me selliseid tähtpäevi ja sündmusi meeles peame, siis me tähistame sellega ajaloo mäletamist ja meelespidamist ja me anname märku endale ja tulevastele põlvedele, et need inimesed ja nende teod väärivad mäletamist," rääkis Kaitseliidu Lääne maleva teavituspealik, nooremveebel Heiki Magnus.

Lisaks mälestussamba avamisele esitles pärandkultuuri uurija Lembitu Twerdjanski oma uut raamatut "Läänlaste lood, Kullamaa mälestused II".