Pühapäev on vihmane ja tuuline

Sel nädalal selgus lõplikult, millised vallad omavahel liituvad ning mis saab uute valdade nimeks. Pärast kohalike omavalitsuste valimisi sel sügisel jõustub haldusreform ning varasema 183 valla asemel jääb järgi 64. Linnade arv väheneb poole võrra ehk 30-lt 15-le. Mis on uute valdade nimed ja kas maakondlik kuuluvus on endine? Seda näeb allolevast otsingust.

Eesti väiksemates omavalitsustes on probleeme lagunevate kortermajadega, mille elanikud on sattunud sisuliselt võlavanglasse. Eesti korteriühistute liidu juhatuse liige Dagmar Mattiiseni hinnangul peab omavalitsus ühistu probleemidesse jõulisemalt sekkuma ning kui ei saa nõuga, siis tuleb küsimused lahendada jõuga.

Inglismaa jalgpalli kõrgliigasse on jõudnud vaid kaks eestlast – kauaaegne Eesti koondise väravavaht, praegune väravavahtide treener Mart Poom ja koondise kapten Ragnar Klavan. ERR-i palvel rääkisid mehed teineteisele enda kogemustest Premier League’is. Seeria neljandas osas räägib Klavan Poomile, millised grupeeringud neil Liverpoolis kujunenud on ja millisesse gruppi tema kuulub ning kes on riietusruumis liidrirollis.

Ka esmaspäeval on taevas pilves ja aeg-ajalt sajab vihma. Põhjarannikul ulatuvad tuulepuhangud 20 meetrini sekundis. Sooja on keskmiselt 9 kraadi.

Päeval on taevas pilves ja mitmel pool sajab vihma. Puhub lõuna- ja kagutuul 7 kuni 12, saartel ja rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis, õhtul peaks tuul aga nõrgenema. Sooja on oodata 7 kuni 11 kraadi.

Ka hommikul on ilm pilves ja vihmane. Tuul on tugev ja sooja 5 kuni 11 kraadi.

Pühapäeva öösel on taevas pilves ja kohati sajab vihma. Lõuna- ja kagutuul tugevneb 5 kuni 12, saartel ja rannikul puhanguti kuni 18 meetrini sekundis. Sooja on öötundidel 4 kraadist 10 kraadini, vahendas "Aktuaalne kaamera".

