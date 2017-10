Trump: kõnelused pole Põhja-Korea puhul töötanud, toimib vaid üks asi

"Presidendid ja nende administratsioonid on rääkinud Põhja-Koreaga 25 aastat. Tehtud kokkulepped ja makstud suured rahasummad pole toiminud. Kokkuleppeid on rikutud enne kui tint on jõudnud kuivada, USA läbirääkijad on tehtud lolliks," kirjutas Trump Twitteris.

"Vabandust, kuid ainult üks asi toimib!" lisas ta täpsustamata, mida silmas peab.

Trump on varem sotsiaalmeedia vahendusel öelnud, et USA välisminister Rex Tillerson raiskab oma aega, kui üritab Põhja-Koreaga läbirääkimisteni jõuda.

"Ma ütlesin Rex Tillersonile, meie suurepärasele välisministrile, et ta raiskab oma aega, kui üritab Väikese Raketimehega läbi rääkida," kirjutas USA riigipea Twitteris. "Säästa oma energiat, Rex, me teeme seda, mis tuleb teha!"

Trump on öelnud ka seda, et USA hävitab Põhja-Korea, kui on sunnitud kaitsma ennast ja enda liitlasi.

Presidents and their administrations have been talking to North Korea for 25 years, agreements made and massive amounts of money paid...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2017