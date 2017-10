Sirleaf astub tagasi, olles 12 aastat juhtinud Aafrika esimest vabariiki, kus möllanud kodusõjad aastail 1989-2003 ja ebolakriis 2014-2016 on pärssinud majanduskasvu ja jätnud Libeeria maailma vaeseimate riikide sekka.

Presidendiks püüdlevad 20 kandidaati, kelle seas on soosikud jalgpallitäht George Weah, ametisolev asepresident Joseph Boakai, kauaaegne opositsiooniliider Charles Brumskine ja karastusjookide miljonär Alexander Cummings.

Vaid üks naine on nende seas, kes üritavad võtta ameti üle Aafrika esimeselt valitud naisriigipealt. See on filantroop ja endine modell MacDella Cooper, kuid tema võimalused on nullilähedased, rääkisid AFP-le diplomaadid ja analüütikud.

Euroopa Liidu vaatlejaterühma juht ütles sel nädalal Monrovias, et Libeeria presidendi, asepresidendi ja esindajatekoja valimised on riigi demokraatliku protsessi jaoks otsustava tähtsusega test.

"Rahumeelne võimu üleminek ühelt valitud presidendilt teisele pole tähtis mitte ainuüksi Libeeriale, vaid eeskujuna kogu piirkonnale," märkis ta.

Selline üleminek oleks esimene pärast seitset aastakümmet riigipöördeid, atentaate ja eksiilis diktaatoreid.

Libeeria elustandard on üks maailma madalamaid ning see on olnud ka peamiseks valimiskampaaniate fookuseks.

ÜRO inimarengu indeksis on libeerlased 188 riigi seas 177. kohal. Maailmapanga äritegevuse lihtsuse edetabelis on Libeeria 190 riigi seas 174. kohal.

Mõned kandidaadid nagu telekommunikatsiooni ärimees Benoni Urey on kritiseerinud Libeeria sõltuvust välisabist, kuid Sirleafi väitel poleks ilma ÜRO programmideta olnud võimalik Libeeria jaoks vajalikke protsesse läbi viia.

Eelmiste presidendivalimiste ajal sai rahutustes surma kaks inimest. Sel aastal on aset leidnud ainult üks kokkupõrge Weah' ning Brumskine'i toetajate vahel.

Libeerias saab pühapäeval kella kaheksast hommikul kuni kella kuueni õhtul kohaliku aja järgi hääletada 2,1 miljonit valijat ning esimesed tulemused selguvad 48 tunni jooksul, teatas riiklik valimiskomisjon.