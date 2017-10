Abe: Jaapan toetab USA-d Põhja-Korea survestamisel

Põhja-Korea pole peatanud oma tuumaprogrammi, nagu lepiti kokku kuuepoolsetel kõnelustel Jaapani, Hiina USA, Venemaa ja Lõuna-Koreaga, ütles Abe teledebatis suurte erakondade liidritega.

"Nad kasutasid dialoogi raamistikku selleks, et aega võita ja oma tuumatehnoloogiat arendada," ütles Abe. "Selle tulemusena on nende tuumavõimekus jõudnud praegusele tasemele ja me ei saa lasta ennast nende poolt uuesti petta," ütles Jaapani peaminister.

Abe ei kommenteerinud otseselt USA presidendi Donald Trumpi nädalavahetusel tehtud avaldust Twitteris.

"USA presidendid ja nende administratsioonid on pidanud Põhja -Koreaga läbirääkimisi 25 aastat, sõlmitud on lepinguid ja makstud tohutuid summasid. See ei ole kuidagi toiminud ja kõiki lepinguid on rikutud juba enne, kui tint nendel kuivanud. USA läbirääkijaid on lollitatud. Kahju, kuid toimib vaid üks asi," kirjutas Trump salapäraselt.

Abe sõnul toetab Jaapani praegune valitsus USA hoiakut, et tarvis on rohkem survet ning et kõik võimalused on laual.

Põhja-Korea on üks peateemadest Jaapani parlamendivalimistel 22. oktoobril.