Samost: kirik on jätnud kasutamata võimaluse uueneda

Samost märkis Vikerraadio saates "Samost ja Ruussaar" seoses peapiiskop Urmas Viilma kriitikaga Risti koguduse õpetaja Annika Laatsi sõnavõtule kooseluseaduse kaitseks ETV debatisaates "Suud puhtaks", et kirikul on selge taotlus mõjule ühiskonnas, kuid väga paljudel juhtudel jätnud kasutamata oma võimaluse uueneda.

"Kirik on trendis, kus noorte inimeste hulk väheneb, annetajaliikmete hulk väheneb. Kirik peaks oskama saada tähelepanu ka muul viisil, kui ainult sellisel negatiivsel viisil oma kõige otsustavama sihtgrupi seas," nentis Samost.

Samosti sõnul lükkab kirik endast eemale praktiliselt kõik inimesed, kes on alla 35 aasta vanad. "Võib isegi arvata, et kõik inimesed, kes on alla peapiiskop Viilma vanuse. On läbi käinud ka versioon, et Urmas Viilma avaldused on tehtud pigem Annika Laatsi kaitseks, et saavutada seal samas kirikukogus positsioon, kus Annika Laatsi ei hakata kuu või kahe pärast välja viskama kirikust," ütles Samost.

Ruussaare sõnul ei puuduta kooseluseadus teda mitte mingilgi määral ja jääb arusaamatuks, miks üldse Annika Laatsi sõnavõtt sellise kära põhjustas.

"Armastuse mõiste on nii lai, et seda ei saa defineerida ei kirik, ei Viilma, ei Aannika Laats ega ka Samost ja Ruussaar. Kui selle kooseluseaduse mõte on see, et reguleerime rahalised suhted või mingid muud suhted, siis las ta olla, aga kui me räägime armastusest, siis mina ei oska öelda ühtegi inimest, kes julgeks seda defineerida," nentis Ruussaar.

Samosti sõnul on tegemist väärtusküsimusega, mis ühiskonnas debatti tekitab ning Eesti või ka luterlik kirik ei ole selles suhtes midagi ainulaadset.

"Kirik on väga oluline institutsioon ühiskonnas just sidususe küsimuses. Olukord, kus meie ühiskonnas kirikut ei ole ja religioon on taandunud tahaplaanile - see ei ole ka see, mida me peaksime aktiivselt taotlema," nentis Samost.

Ruussaare sõnul näitas saade "Suud puhtaks" pigem seda, et tänapäeval saadakse pühakuks värviteleviisoris.