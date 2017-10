Vakra ütles ERR-ile, et sotsidel ei ole täna kellegagi ühtegi kokkulepet Tallinna koalitsiooni osas, ei salajast ega avalikku.

"Nädal enne valimisi on selle üle spekuleerimine sisutu soovmõtlemine. Mina spordimehena ei riputa kunagi medaleid kaela enne finišit. Küll aga välistavad sotsid koostöö EKRE-ga. Sotsiaaldemokraadid ei ole valmis trügima võimule inimõiguste ja inimväärikuse hinnaga," märkis ta.

Vakra sõnul sõltub aga kõigi teistega koostöövõimalus valimistulemusest ja läbirääkimistest.

"Urmas Reinsalu tänane mure on valimiskünnise ületamine - kui ta valituks ei osutu, ei ole meil ka millestki rääkida. Kristen Michali juhitav Reformierakond võib ju tahta EKRE-ga koos Tallinnat juhtida, aga selles projektis sotsid kindlasti ei osale," kinnitas Vakra.

"Fantaseerimise asemel tuleb täna teha tööd selle nimel, et valijatelt saadav mandaat oleks tugev. Siis saab ka koalitsioone luua. Mida tugevama tulemuse iga erakond teeb, seda kindlamalt saab ta kaasa rääkida Tallinna linna juhtimises," tõdes ta.

Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) eestseisuse liige, justiitsminister Urmas Reinsalu leidis oma pühapäevases avalduses, et Tallinna juhtimise peaks võtma üle ühinenud opositsioon.

Reinsalu ettepanek on moodustada Tallinnas IRL-i, Reformierakonna, SDE ja EKRE vahel ühinenud opositsioon, mis deklareeriks, et et need erakonnad tegutsevad pärast valimisi ühiselt eesmärgiga vahetada linnavõim välja ning need erakonnad näevad korruptsiooni Tallinnas probleemina ja on valmis ellu viima plaani selle lõpetamiseks.

Samuti peaksid Reinsalu arvates need parteid välistama separaatsed kokkulepped, hoiduma strateegiana omavahelistest rünnakutest, sest eesmärk on muutus linna juhtimises ning ollakse valmis valimisjärgses koostöös selgelt konkreetsetes valdkonnapoliitilistes seisukohtades kokku leppima.