Harju-Risti jumalateenistusele tulnud avaldasid toetust õpetaja Laatsile

Harju-Risti kirikusse oli pühapäevasele lõikustänupüha jumalateenistusele tulnud ligi poolsada inimest, mis on sealne võrdlemisi tavapärane kirikuskäijate arv.

Sel korral torkas aga silma kirikuliste soov näidata üles poolehoidu kirikuõpetaja Annika Laatsile, kes oma jutluses puudutas halastust ja sallivust eelkõige abivajajate suhtes. Kirikuliste hulgas olid peamiselt koguduse liikmed, kuid mõned inimesed olid kohale sõitnud ka kaugemalt.

"Mida see kirikuõpetaja rääkis, ühtis sellega, mida mina arvan kirikust või jumalast," rääkis kirikuline Anne.

"Peaksime laiapõhjaliselt seda vaatama, inimesed on erinevad ja peaksime aktsepteerima neid erinevusi," leidis ka Jaan.

"Igal inimesel on õigus teha seda, mida ta tahab. Ja selles suhtes ma ühtin proua Annika Laatsiga. On mõnikord väikseid erandeid, aga ma olen põhimõtteliselt selle poolt, et see oleks nii, nagu proua Laats seda käsitles," leidis ka Haili.