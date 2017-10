Kallinenud või kergitas Pärnu kohvikute nädala hindu

Eile avatud ja järgmise nädala pühapäevani kestval kohvikute nädalal osaleb 17 kohvikut. Selline ühiselt korraldatud nädal toob tavaliselt kohvikud rahvast täis ja seetõttu pole pakkumised sugugi kallid.

Seekord lõi võihinna tõus korraldajate plaanid pisut segi ja seitsme euroga polnud paljudel võimalik enam eelrooga, desserti ja kohvi või teed pakkuda.

"Suve alguses ettevõtjatega juba leppisime kokku, seitse eurot töötas hästi. Ettevõtjad olid nõus, teeme sama hinnaga edasi. Ja siis suve lõpus tuli ootamatult selline piimatoodete hinnatõus, mille peale paljud ettevõtjad ütlesid, et nemad selle hinnaga enam hakkama ei saa. Sest et see hinnatõus oli osadel toorainetel sada protsenti," kirjeldas Pärnu kohvikute nädala korraldaja Kadi Elmeste.

"Kuna kohvikute nädala pakkumise hind on ette antud, siis me päris palju nuputasime, et äkki mei ei saagi osa võtta, kuna me ei tahtnud tooraines ega kvaliteedis järeleandmisi teha," tõdes MUM Café üks omanikke Maarit Kõrgekivi.

"Kohvikute nädala toidus, mida me pakume, me ei kasuta üldse võid ega piimatooteid. Meil on täistaimne menüü ja seetõttu ei põhjustanud see meile raskusi," ütles Piccadilly kohviku omanik Ivo Luik.

Luige sõnul toob kohvikute nädal selliseid kliente, kes muul ajal väga sagedasti kohvikus ei käi.

"Ka väljastpoolt Pärnut tulevad inimesed. On tore, kui inimesed saab kodust välja ka kehva ilmaga," ütles Luik.