"Kaks kolmandikku ostukeskusest põleb. Tulekolded on 55 000-ruutmeetrisel alal. Umbes kolmandik kõikidest poodidest pole leekides," teatas ministeerium pühapäeva õhtul. Hommikuks saadi tulekahju kontrolli alla.

Odintsovo piirkonnas asuvast hoonest evakueeriti üle 3000 inimese. Interfaxi teatel on viga saanud kolm inimest.

Tulekahju kustutas umbes sada tuletõrjujat, lisas ministeerium.

"Kõigepealt plahvatas auto. Siis algas evakuatsioon. Inimesed ei reageerinud, arvasid, et see on lihtsalt õppus. Lihtsalt kontroll. Tuli välja, et nii see pole. Algas põleng, algas sellest küljest, tugev põleng, altkorruselt. Siis keskelt ja keskuse teisest otsast. Korraga algas põleng kolmest kohast. Arvatakse, et see oli süütamine, sest ei saa ju kolmest kohast korraga põlema minna," kirjeldas pealtnägija.

Sindika on ehituskaupade keskus, mis asub Moskva äärelinnas.