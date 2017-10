Loomaaias uude majja kolinud jääkarud pidasid soolaleivapidu

Tallinna Loomaaias said külastajad täna esimest korda tutvuda jääkarude uue koduga. Jääkarud Friida ja tema poeg Aron on loomaia direktori Tiit Marani sõnul uue elupaigaga hästi kohanenud. Tulevikus loodetakse polaariumi laiendada ning tuua sinna teisigi elanikke.

Vaatamata vihmasele ja kõledale ilmale oli jääkarude uut elukohta uudistama kogunenud palju inimesi. Vastvalminud polaariumis hästi kohanenud jääkarud Friida ja Aron ei püsinud külastajate rõõmuks hetkekski paigal ning näitasid oma uhket kasutakat iga nurga alt.

Võimalus jääkarusid põhjalikult vaadelda ongi üks uue polaariumi eeliseid. Näiteks kui loom sukeldub, on nüüd võimalik jälgida ka tema veealust tegevust.

"Siin on praegu kaks karu - on emakaru Aroni, pojaga. Lähinädalatel tahaks tuua isase Nordi ja see viimane, Nora, see läheb ilmselt teise loomaaeda, kindlalt veel ei tea, aga tundub, et see saab olema Viini loomaaed, kuhu ta läheb," rääkis Tallinna loomaaia direktor Tiit Maran.

Üks asi on külastajate heaolu, kuid jääkarude endi jaoks on vahe eelmise ja praeguse elukoha vahel mägedekõrgune. Uues polaariumis on loomadel palju ruumi liikumiseks, nelja meetri sügavune veesilm sukeldumiseks ning künkad ronimiseks.

Inimesed, kellega "Aktuaalne kaamera" vestles, tundsidki eelkõige rõõmu loomade paremate elutingimuste üle.

"Tore, väga ilus on, palju ilusam kui kõik teised majad. Miks see meeldib? siin on sügav vesi, rohi ja kivid ja suur ala. Tundub mõistlik," kommenteeris külastaja Kristjan.



GALINA

"No vanasti oli lihtsalt üks väike puur, praegu on rohkem ruumi," kiitis ka külastaja Galina.

Loomaaia direktor Tiit Maran loodab, et tulevikus saab polaarium lisa nii ruumi kui ka asukate näol.

"Siia tuleb juurde veel loomi, milliseid täpselt, ei tea, aga minu visioonis on näiteks põhjapõdrad, võiks olla polaarrebane, lapikakk ja võib-olla ka polaarhunt - sellised põnevad loomad võiks siia veel tulla kunagi," loetles Maran.

Polaariumi ehitamise kogumaksumus oli üle kolme miljoni euro, sellest üle 300 000 euro annetasid inimesed.