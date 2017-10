KOV valimised: vanim kandidaat on 94- ja noorim 18-aastane

Viljandi ettevõtja Karl Luht tähistas suvel 94. sünnipäeva. Mees ütleb, et vanus on kõigest number, mis pole tal takistanud pidamast aia- ja metsatehnika poodi ning Viljandi ainust muusikariistade kauplust. Karl Luht on oma lähikondsete eeskujul elupõline kaupmees. Ainult kuus aastat on ta leti tagant ära olnudki, ja sedagi mitte oma vabal tahtel.

"No ma olen olnud kaevur, häda sunnil. Poliitilistel põhjustel lasti kauplusejuhatajast lahti, kuna ma olin Saksa sõjaväes. Ja siis lasti päevapealt mind lahti ja ma olin Maardu kaevanduses kuus aastat. Aga pärast seda ma olen ikka kaupmees olnud, ma ei olegi muud ametit pidanud ja nüüd tänavu 10. augustil sai mul täis 25 aastat oma poodi. Aga ma olin selle kaupluse juhataja ennem," räägib vanim kandidaat Karl Luht.

Viljandimaal oli tema esimene töökoht Heimtali kaupluses, praegu on Karl Luht tööandja kuuele inimesele. Kohalikus poliitikas on ta kaasa rääkinud kogu aeg, Viljandit ei vahetaks ta ühegi teise elukoha vastu.

"Vanemal inimesel on siin väga hea elada. Võib-olla mõni noorem, kes tahab midagi luua või teha, siis ta läheb minema, aga siin võib elada küll. Mulle meeldib see linn," ütleb Luht.

"Natuke aega tagasi küsiti, et mida ma tahaksin siin, Viljandis, teha, siis ma ütlesin, et teeme ordulossi ülesse, mis oleks Viljandile vast suurem asi kui see veekeskus. See annaks ka Viljandi linnale palju juurde. Aga noh, sinnamaale pole keegi jõudnud, aga mine tea. See mõte võib tulla veel," leiab Luht.

Noorim kandidaat Kaisa Saluste sai alles äsja täisealiseks. Ta elab Puurmanis, kuid eelistab igal hommikul sõita kooli ligi 25 kilomeetri kaugusele Jõgeva riigigümnaasiumisse. Õppimine pole muidugi ainus, mis tema päevi täidab.

"Olen aktiivne Eesti noorteühenduste liidu vabatahtlik noor, olen Jõgevamaal noortekogu president, õpilasesinduses aktiivne liige. Ja olin näiteringis, aga hetkel nüüd jäi selline paus sisse," räägib 18-aastane Kaisa Saluste.

"Sellised matemaatilised ja füüsikalised ja keemia ülesanded on toredad. Ega mul need koguaeg välja ei tule, aga matemaatikas tuleb. Füüsikas ja keemias on natuke raskem," tõdeb Saluste.

Ja pole sugugi võimatu, et õige pea saab Kaisast Põltsamaa vallavolikogu liige.

"Ma olen kokku puutunud hästi paljude erinevate noortega ja neil on hästi hiilgavad ideed. Aga neid ei ole kuidagi saadud realiseerida ja minu eesmärk ongi see," põhjendab Saluste kandideerimist.

Kui president Kersti Kaljulaid külastas aasta tagasi Jõgevamaad, oli just Kaisa Saluste see, kes riigipead kogu päeva saatis. Alati tuleb jääda iseendaks, oli soovitus, mille Kaisa presidendilt kaasa sai.

"Olen proovinud igas situatsioonis jääda iseendaks. Kui ma eksin, siis ma õpin sellest. Ja võib-olla tuli sealt ka see väike mõttepisik, et võiks ikkagi proovida kohaliku omavalitsuse tasandil poliitikas edu saavutada.," põhjendab tütarlaps.

Kaisa Saluste usub, et ta saab hakkama ka ebameeldivustega, mis poliitikaga kaasnevad.