Merkel nõustus järeleandmisena liitlastele sisserännet piirama

Sel nädalal selgus lõplikult, millised vallad omavahel liituvad ning mis saab uute valdade nimeks. Pärast kohalike omavalitsuste valimisi sel sügisel jõustub haldusreform ning varasema 183 valla asemel jääb järgi 64. Linnade arv väheneb poole võrra ehk 30-lt 15-le. Mis on uute valdade nimed ja kas maakondlik kuuluvus on endine? Seda näeb allolevast otsingust.

Inglismaa jalgpalli kõrgliigasse on jõudnud vaid kaks eestlast – kauaaegne Eesti koondise väravavaht, praegune väravavahtide treener Mart Poom ja koondise kapten Ragnar Klavan. ERR-i palvel rääkisid mehed teineteisele enda kogemustest Premier League’is. Seeria neljandas osas räägib Klavan Poomile, millised grupeeringud neil Liverpoolis kujunenud on ja millisesse gruppi tema kuulub ning kes on riietusruumis liidrirollis.

Pühapäeval lõppes kohalike valimiste eelhääletamine maakonnakeskustes, kus nelja päevaga tegi oma valiku 27 333 inimest - interneti teel on hääle andnud 85 807 valijat, seega on kokku hääletanud 113 140 inimest. Tallinnas oli pühapäeval lõppenud eelhääletusel kõige populaarsem Lasnamäe Centrumi jaoskond.

"Me peame AfD-ga vahetusse võitlusse asuma -- ning võitlema valijate tagasisaamise nimel," seisab Bild am Sonntagis avaldatud kümnepunktilises listis.

CSU avaldas varem pühapäeval oma nõudmiste nimekirja, mille seas oli sisserände piiramine, pühendumine "tervele patriotismile" ja tunnistus, et "konservatism on taas seksikas".

Merkeli meeskond pidas nõu oma sõsarparteiga Baieri liidumaalt Kristlik-Sotsiaalse Liiduga (CSU), mille juht Horst Seehofer on vihaselt arvustanud kantsleri otsust lubada 2015. aastast alates riiki enam kui miljon asüülitaotlejat. Seehoferi sõnul on see põhjustanud ka populistliku immigrantidevastase erakonna Alternatiiv Saksamaale (AfD) kiire tõusu.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel