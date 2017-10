Türgi ja USA vahel lahvatas tüli saatkonna töötaja vahistamise üle

Türgi ja USA vahel on lahvatanud tüli saatkonna töötaja vahistamise üle, mis on kiiresti viinud mõlemalt poolelt viisapiirangute kehtestamisele.

Türgi konsulaadid USA-s peatavad mitteimmigrandi viisade väljastamise ameeriklastele, teatas Türgi suursaatkond Ühendriikides pühapäeval pärast Washingtoni varasemat sarnast avaldust.

Ent Türgi piirangud lähevad ilmselt kaugemale, puudutades viisasid passides, nagu ka e-viisasid ja piirilt väljastatavaid viisasid, selgub saatkonna avaldusest.

Ühendriigid teatasid varem, et USA konsulaadid Türgis peatavad kõik mitteimmigrandi viisa väljastamise teenused.

Sammu põhjustas diplomaatilise missiooni türklasest töötaja vahistamine.

Saatkond ütles, et "hiljutised sündmused" on sundinud Ühendriikide valitsust ümber hindama Türgi pühendumust USA missiooni teenuste ja personali julgeoleku tagamisele.

Istanbuli kohus andis kolmapäeva korralduse võtta vahi alla USA konsulaadi türklasest töötaja. Teda kahtlustatakse sidemetes USA-s elava islamivaimuliku Fetullah Güleniga, keda Ankara süüdistab läinudaastase riigipöördekatse korraldamises.

Mehele esitati ametlikult süüdistus spionaažis ning katses "hävitada" Türgi põhiseaduslik kord ja valitsus.

"Ühendriigid on tõsiselt häiritud kohaliku personaliliikme vahistamisest," ütles USA Ankara saatkond avalduses. "Me oleme veendunud, et need süüdistused on täiesti teenimatud."

Türgi püüab survestada Washingtoni Pennsylvanias elavat Güleni välja andma. Gülen on kõiki süüdistusi seotuses riigipöördega eitanud.