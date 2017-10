Pence lahkus protestiks hümni ajal põlvitamise vastu NFL-i mängult

Sel nädalal selgus lõplikult, millised vallad omavahel liituvad ning mis saab uute valdade nimeks. Pärast kohalike omavalitsuste valimisi sel sügisel jõustub haldusreform ning varasema 183 valla asemel jääb järgi 64. Linnade arv väheneb poole võrra ehk 30-lt 15-le. Mis on uute valdade nimed ja kas maakondlik kuuluvus on endine? Seda näeb allolevast otsingust.

Pühapäeval lõppes kohalike valimiste eelhääletamine maakonnakeskustes, kus nelja päevaga tegi oma valiku 27 333 inimest - interneti teel on hääle andnud 85 807 valijat, seega on kokku hääletanud 113 140 inimest. Tallinnas oli pühapäeval lõppenud eelhääletusel kõige populaarsem Lasnamäe Centrumi jaoskond.

Sellest hooajast on põlvitamised hümni ajal muutunud igapäevaseks ning Trumpi üleskutsed hümni kuulamise kohta seistes on kõlanud enamasti kurtidele kõrvadele.

Trump omalt poolt säutsus hiljem, et oli palunud Pence'ilt mängult lahkuda, kui me taas näeme põlvitamist.

"Kuigi igaühel on õigus omadele vaadetele, ei ole liiga palju nõutud, et NFL-i mängijad meie lippu ja hümni austaksid," jätkas Pence.

