Riigisaladuse lekitamises süüdi mõistetud ametnik pääses vabadusse

Tegemist oli tahtliku teoga, aga kõik riigisaladusega kaitstud dokumendid saadi hiljem kätte.

Riigiprokurör Inna Ombler kinnitas Eesti Päevalehele, et tegemist oli tahtliku teoga, aga kõik dokumendid saadi siiski kätte. "Usume, et kohtueelse menetlusega selgitati välja, et kõik riigikantselei turvaalalt Eenma välja viidud salastatud dokumendid on leitud ja läbiotsimise käigus ära võetud," ütles ta.

Kohut Raine Eenmaa üle peeti riigisaladuse kaitseks kinniste uste taga. Vaid nädal enne, kui kaitsepolitsei Eenma 29. juunil kinni võttis ja tema kodunt suure hulga riigisaladust ning salajast välisteavet sisaldavaid infokandjaid leidis, oli ta riigikantseleist koondatud.

"Aktuaalsele kaamerale" teadaolevalt polnud tegu kuidagi kogemata kotti unustatud dokumentidega, vaid teadliku infokogumisega, riigireetmise kahtlust siiski ei tuvastatud.

"Jah, ma saan seda täna kinnitada. Antud juhul oleme me kontrollinud ära menetluse käigus selle, et need riigisaladuse andmekandjad ja välisteabe materjalid, mida Raine Eenma turvaalalt välja viis, oleme me ka läbiotsimise käigus kätte saanud ja suuremat ohtu või leket ei ole tema tegevusega põhjustatud," selgitas prokurör Ombler.

Riigisaladuse luba omava inimesena Raine Eenma küllap teadis, et selliseid materjale koju viia ei tohi, mistõttu näeb riigiprokuratuur selles tahtlikku ja teadlikku kuritegu.

"Ta viis riigikantselei turvaalalt välja riigisaladust ja salastatud välisteavet, mis oli tema valduses siis seoses tööülesannete täitmisega riigikantseleis. Mida isik mõtleb, kui ta neid käitlemisreegleid rikub väga otseselt, ehk viib nad turvaalalt välja, teisel juhul edastab neid nõnda, et riigisaladus ja välisteave on ohtu seatud, seda teise inimese sisse ei näe. Antud juhul me tuvastasime, et need andmed välja viidi ja õnneks saadi ka tagasi," lisas Ombler.

Läbiotsimisel leiti endise riigikantselei töötaja juurest ka ebaseaduslik revolver ning 160 padrunit.

"Jah, paraku nii see on, ei relva ega laskemoona luba tal ei olnud," nentis Ombler.

"Aktuaalsele kaamerale" teadaolevalt tunnistas Eenma oma süüd nii eeluurimisel kui kohtus.