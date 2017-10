Video autor on Dmitri Povilaitis/ajaleht Pealinn.

"Siin on praegu kaks karu - on emakaru Aroni, pojaga. Lähinädalatel tahaks tuua isase Nordi ja see viimane, Nora, see läheb ilmselt teise loomaaeda, kindlalt veel ei tea, aga tundub, et see saab olema Viini loomaaed, kuhu ta läheb," rääkis Tallinna loomaaia direktor Tiit Maran eelmisel nädalal.

Uues polaariumis on loomadel palju ruumi liikumiseks, nelja meetri sügavune veesilm sukeldumiseks ning künkad ronimiseks.



Polaariumi ehitamise kogumaksumus oli üle kolme miljoni euro, sellest üle 300 000 euro annetasid inimesed.