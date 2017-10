Trump seadis uued nõudmised noorte immigrantide programmile

Sel nädalal selgus lõplikult, millised vallad omavahel liituvad ning mis saab uute valdade nimeks. Pärast kohalike omavalitsuste valimisi sel sügisel jõustub haldusreform ning varasema 183 valla asemel jääb järgi 64. Linnade arv väheneb poole võrra ehk 30-lt 15-le. Mis on uute valdade nimed ja kas maakondlik kuuluvus on endine? Seda näeb allolevast otsingust.

Trump peatas programmi septembris ning ütles kongressile, et sel on kuus kuud aega uutes õigusaktides kokkuleppele jõuda.

DACA programmi lõi 2012. aastal president Barack Obama, et kaitsta umbes 800 000 nn "Unistajat" (ingl k. "Dreamers"), kellest enamik on pärit Ladina-Ameerika riikidest ja saabusid USA-sse lastena, väljasaatmise eest ning andis neile töö- ja õppimisload.

Trumpi õigusasjade direktor Marc Short ütles, et seatud prioriteedid on vajalikud selleks, et leevendada DACA abisaajatele staatuse andmise õiguslikke ja majanduslikke tagajärgi.

Samuti soovitab ta palgata täiendavalt 370 immigratsioonikohtunikku ja 300 föderaalprokuröri. Lisaks on ettepanek keelata immigrantidel oma pereliikmete toomine USA-sse ja kohustada ettevõtteid kasutama programmi E-Verify, et takistada illegaalsete immigrantide tööle võtmist.

