Kaljulaid valimisvalvurite veebisaates: reeglid soosivad nende rikkujaid

„On tekkinud olukord, kus need kandidaadid, kes rikuvad reegleid, teevad midagi tavapäratut või midagi piiripealset, saavadki premeeritud sellega, et neist räägitakse,“ väitis Keskerakonna juhatuse liige Raimond Kaljulaid oma erakonnakaaslaste tegude üle aru andes.

Valimiste valvurite seekordset häbiposti troonis keskerakondlasest korteriühistu esimehe valimispropaganda. Erakonda esindanud Põhja-Tallinna vanem Raimond Kaljulaid püüdis esialgu tükk aega probleemi pisendada.

„Kui nädal aega enne valimisi on valimiste valvurite edetabelis kõige suurem ja hullem rikkumine on see, et üks korteriühistu proua on saatnud korteriühistu liikmetele arve peal enda kirja… No kuulge, siis on Eesti demokraatia põhimõtteliselt valmis,“ kuulutas Kaljulaid.

Valimiste valvureid esindanud Marek Reinaas tema entusiasmi ei jaganud.

„Selline tegevus on märk teatud nõuka aja mentaliteedi eksisteerimisest endiselt meie ühiskonnas ja sellest tuleks lahti saada,“ märkis Reinaas ning laiendas teema ka keskerakondlikule linnameediale, mis on tema hinnangul valimiste ette rakendatud.

Kaljulaid aga süüdistas lõpuks kõiges valimisreegleid.

„Valimiste reeglid soosivad keskpäraseid kandidaate. Sellega, et me oleme poliitikat surunud väga kõvasti põranda alla, on tekkinud olukord, kus need kandidaadid, kes rikuvad reegleid, teevad midagi tavapäratut või midagi piiripealset, saavadki premeeritud sellega, et neist räägitakse.“

Vaata kogu saadet siit:

Valimiste valvurid hoiavad valimiskampaaniate ajal silma peal hea valimistava järgimisel. Hea valimistava on 2009. aastal vabaühenduste liidu välja töötatud eetikakoodeks. Selle 11 punkti jagunevad neljaks põhimõtteks: valimiskampaania rahastamine on läbipaistev, avalikku võimu ei kuritarvitata, keskendutakse sisulistele küsimustele ning kandidaatide poliitilised vaated ja seisukohad on avalikud.

Tänavuste valimiste eel tehti esmakordselt tavasse ajakohaseid täiendusi. Lisati viide haridus- ja teadusministeeriumi soovitustele valimiskampaania kohta koolides. Täpsustati ka teisi tava punkte, näiteks lisandus hoiatus kontrollimata faktide või valeinfo levitamise eest.

Valimiste valvuritena hoiavad tänavu kampaanial silma peal Mari-Liis Jakobson, Tõnis Saarts, Tarmo Jüristo, Anna Karolin, Marek Reinaas, Jüri Nikolajev, Heliis Nemsitsveridze ja Alari Rammo. Valimiste valvurid teevad koostööd Eesti Noorteühenduste liidu kokku kutsutud noorte valimisvalvuritega, kes jälgivad kampaaniate läbiviimist koolides üle Eesti.

Iga nädala rikkumistest tehakse kokkuvõte reedeti ja eelmise nädala tulemusi analüüsitakse ERR.ee otsestuudios igal esmaspäeval.