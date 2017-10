Sel nädalal selgus lõplikult, millised vallad omavahel liituvad ning mis saab uute valdade nimeks. Pärast kohalike omavalitsuste valimisi sel sügisel jõustub haldusreform ning varasema 183 valla asemel jääb järgi 64. Linnade arv väheneb poole võrra ehk 30-lt 15-le. Mis on uute valdade nimed ja kas maakondlik kuuluvus on endine? Seda näeb allolevast otsingust.

Valimiste valvurid hoiavad valimiskampaaniate ajal silma peal hea valimistava järgimisel. Hea valimistava on 2009. aastal vabaühenduste liidu välja töötatud eetikakoodeks. Selle 11 punkti jagunevad neljaks põhimõtteks: valimiskampaania rahastamine on läbipaistev, avalikku võimu ei kuritarvitata, keskendutakse sisulistele küsimustele ning kandidaatide poliitilised vaated ja seisukohad on avalikud.

