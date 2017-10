Kataloonia pidas nädal tagasi referendumit ning kohalike võimude kinnitusel toetasid hääletajad ülekaalukalt iseseisvust, vahendas Reuters.

Die Welt küsis Rajoylt, kas on oht, et Hispaania laguneb. "Kindlasti mitte. Hispaaniat ei jaotata ja rahvuslik ühtsus säilib. Me teeme kõik, et seadusandlus tagaks selle," vastas peaminister.

Hispaania põhiseaduskohus kuulutas Kataloonia referendumi ebaseaduslikuks.

Hispaania võimud saatsid referendumit takistama riikliku politsei, kes võttis kasutusele ka jõumeetodid.

Minister: Prantsusmaa ei tunnusta ühepoolset Kataloonia iseseisvuse kuulutamist

Prantsusmaa ei tunnusta Katalooniat, kui see ühepoolselt iseseisvuse välja kuulutab, ütles Euroopa asjade minister nathalie Loiseau esmaspäeval.

"Kui toimuks iseseisvuse väljakuulutamine, see oleks ühepoolne ja seda ei tunnustataks," ütles Loiseau CNewsile.

"Katalooniat ei saa määratleda veidi üle nädala tagasi iseseisvuslaste liikumise korraldatud hääletuse põhjal," sõnas minister ja lisas, et kriis tuleb lahendada läbi dialoogi.

Ta ütles, et iseseisvuse väljakuulutamise korral peaks Kataloonia Euroopa Liidust lahkuma.

"Kui iseseisvust tunnustataks - mis ei kuulu aga üldse arutlusele -, siis oleks kõige esimene tagajärg see, et Kataloonia lahkub automaatselt Euroopa Liidust," rääkis Loiseau.