Koosmeelt on kritiseeritud alates sellest ajast, kui partei 2009. aastal koostööleppe allkirjastas, vahendas Läti rahvusringhääling.

Varem on partei lepet kaitsnud, öeldes, et see esindab dialoogivõimalust Kremliga ning puudutab üldiselt koostööd kultuuriürituste korraldamisel.

Esmaspäeval LTV-s kõneldes viitas Ušakovs aga suurele muutusele partei poliitikas ja püüdis samas leppe tühistamise tähtsust vähendada.

Lepe kaotas kehtivuse, kui Koosmeel liitus Euroopa Liidu tasandil Euroopa sotsialistide parteiga. Ušakovs ütles, et "kuna sellesse gruppi kuuluvate parteide koostöö kolmandate riikide parteidega käib traditsiooniliselt tsentraliseeritud viisil, siis meie lepe Ühtse Venemaaga, mis aegus 2016. aastal, kaotas oma rakendatavuse".

Ušakovsi sõnul oli see samm loogiline.

Ta lisas, et pragmaatiline koostöö Venemaaga on endiselt tähtis, kuid tema sõnul on prioriteet säilitada koostööd liitlasparteidega sellistes riikides nagu Rootsi ja Saksamaa.

"Me oleme Euroopa sotsiaaldemokraatide pere liikmed," ütles Ušakovs.

Politoloog Filips Rajevskis kommenteeris, et Ühtse Venemaa leppest loobumine on tõenäoliselt püüd suurendada Koosmeele toetust enne aasta pärast toimuvaid parlamendivalimisi.

Siiani on lepe Putini parteiga olnud üks ametlikke põhjuseid, miks osad parlamendiparteid on keeldunud koostööst Koosmeelega ning see on alati tulnud kõne alla ka Ušakovsi osalusega valimisdebattides.