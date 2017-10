Enamik rahvusvahelistest pankadest on teatanud, kuhu nad kolivad oma Euroopa äritegevuse nn kõva Brexiti korral, mis tähendab, et Suurbritannia kaotab ligipääsu ühisturule, vahendas Reuters.

Eelistatuim sihtkoht on Frankfurt. Näiteks Deutsche Bank teatas aprillis, et kuni 4000 Suurbritannias asuvat töökohta kolitakse Saksamaale.

Kuigi Prantsuse pangad on olnud oma plaanide avaldamise suhtes ebalevad, usuvad nende Londoni harudes töötavad pankurid, et president Emmanuel Macroni valitsuse surve tõttu on Pariisi kolimine peaaegu kindel. Macron ise on samuti endine investeerimispankur.

"Macroni valitsus avaldab Prantsuse pankadele tõsiselt survet kolida osad meist Pariisi, asutades seal rahvusvahelisi koole ja rääkides maksuvabastustest," ütles ühe suurema Prantsuse investeerimispanga Londoni harus töötav pankur.

"Mina isiklikult valmistun eluks Pariisis. Kui me just ei saa nn pehmet Brexiti lepet, on see peaaegu vältimatu," ütles ta, paludes anonüümsust nagu teisedki Reutersi intervjueeritavad, kuna tal ei ole õigust meediaga rääkida.

Samal arvamusel on ühe teise Londonis tegutseva panga allikas. "Enamik ameeriklasi kolivad Frankfurti ja paljud neist on oma plaanidega kaugele jõudnud, seega meil on väga suur surve," ütles ta.

Prantsuse rahandusministeeriumi allikas kinnitas, et pankadele ei avaldata liigset survet, kuid ta tunnistas, et valitsus soovib, et kodumaised pangad hoiaksid rohkem töökohti Prantsusmaal.

"See valitsus teeb palju atraktiivsuse suurendamiseks, näiteks omandimaksust loobumisega. Me tahame, et pangad täidaksid antud lubadusi, me tahame, et nad teeksid konkreetse žesti," ütles üks ministeeriumi allikas Reutersile.

Prantsuse pangad usuvad, et saavad oodata, kuni Brexitiga seotud detailid on selgemad, sest neil on juba oma Pariisi peakorterite kaudu EL-i litsentsid vastupidiselt USA kolleegidele, kes viivad peaaegu kogu oma Euroopa investeerimispanganduse Londonist minema.

Prantsuse kaks suuremat investeerimispanka Londonis BNP Paribas ja Societe Generale ei ole oma plaane avalikustanud, kuigi viimase tegevjuht Frederic Oudea ütles juunis Reutersile, et võib viia 2000 investeerimispanganduse töökohast umbes 300-400 Pariisi.

Credit Agricole, mis on suuruselt kolmas pank, on viinud Pariisi oma kümneliikmelise valitsuse võlakirjade Euroopa kauplemisplatvormi. Panga allikas aga kinnitas, et see samm ei ole seotud Brexitiga.