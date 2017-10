President jättis seaduse välja kuulutamata ja saatis selle uuesti arutamiseks riigikokku, põhjendades seda sellega, et seaduse sätted on vastuolus põhiseadusega ja vastavalt võrdse kohtlemise põhimõttega ning õiguskindluse ja -selguse põhimõttega.

Need sätted puudutasid rahvusvahelisel laeva- ja lennureisil müüdava joogi magusamaksust vabastamist.

"Laevast magustatud joogi ostmine on isiku jaoks kindlasti seotud kaasnevate kuludega ja suhteliselt tülikas, mistõttu ei ole maismaa ja laeva müügikohad võrdsetel faktilistel alustel – on raske ette kujutada, et füüsiline isik läheb oma igapäevast tarbimisvajadust rahuldama laeva müügikohta. Maismaa müügikoha külastamisega ei kaasne ühtegi maksu ega tasu. Küll aga kaasneb tasu laeva müügikoha külastamise eest, mis seisneb pileti ostmises," seisab rahandusministeeriumi hinnagus.

Teiseks pidas president seadust välja kuulutamata jättes küsitavaks, et miks magustatud jooke laeva müügikohast kaasamüümiseks ei maksustata, samal ajal kui alkoholi- ja tubakatooteid sellest erinevalt maksustatakse.

"Selgitame, et magustatud joogi maks on maks, mitte aktsiis /.../ Kuna magustatud joogi maksu puhul ei tule järgida aktsiisimaksu loogikat, ongi võimalik käesolevas memos esitatud põhjendustele tuginedes vee- ja õhusõidukite pardal asuvates müügikohtades kehtestada magustatud joogi maksuvabastus," väitis rahandusminiseerium vastuskirjas rahanduskomisjonile.

Kirjas seisab, et alkoholi- ja tubakatoodetele kehtivad EL-is sarnased reeglid, kuid magustatud joogi maksustamine on iga liikmesriigi enda reguleerida ja ühtsed reeglid puuduvad.

"Seetõttu maksustavad liikmesriigid aktsiisikaupu põhimõtteliselt ühtemoodi, kuid magustatud jooke mitte. See võib viia turumoonutuseni, kus üks riik maksustab ja teine mitte või ka topeltmaksustamiseni, kus sama maksuobjekti maksustavad mõlemad riigid," on ministeeriumi hinnang.

Ministeerium lisas, et oluline on järgida kaupade vaba liikumise põhimõtet. "Eestisse suunduval laeval magustatud jookide maksustamine tekitaks ebavõrdse olukorra Lätist mööda maismaad saabuvate reisijatega võrreldes, kellel on võimalik isiklikuks tarbimiseks tuua magustatud jooke maksuvabalt ja mille piiramine oleks Euroopa reeglite kohaselt lubamatu. Ka valikuline lubamine (maismaapiiri ületades) ja mittelubamine (merepiiri ületades) oleks vaba liikumise põhimõttega vastuolus olev moonutus."

Eestist väljuval laeval kaasamüüdav kaup on rahandusministeeriumi arvamuse kohaselt võrdne Eestist eksporditud kaubaga, millele magustatud jookide maksu ei rakendata. "Võttes arvesse eelpool antud täiendavaid selgitusi, ei ole rahandusministeeriumi hinnangul vajalik eelnõu teksti muuta."

Kui riigikogu võtab presidendi poolt tagasi saadetud seaduse muutmata kujul uuesti vastu, kuulutab president seaduse välja või pöördub riigikohtu poole ettepanekuga tunnistada seadus põhiseadusega vastuolus olevaks, sätestab põhiseadus.

Kui riigikohus tunnistab seaduse põhiseadusega kooskõlas olevaks, kuulutab president seaduse välja.