Üürilepingu kaotanud apteek süüdistab ravimiametit ja PERHi kallutatuses

Tänavu juulis korraldas PERH avaliku konkursi apteegipinnale üürniku leidmiseks, mille võitis Benu Apteek Eesti. Konkursil osalenud senise üürniku Terve Pere Apteek pakkumine ei osutunud parimaks ning nad pidid 2. oktoobriks välja kolima.

Seda apteek aga ei teinud ning nüüd keelas ravimiamet neil ravimite väljastamise. Seepeale süüdistas Terve Pere Apteek nii PERHi kui ravimiametit pressiteate vahendusel erapoolikus käitumises.

Täpsemalt leiab apteegi omanikfirma, Margus Linnamäele kuuluv UP Invest: "Ravimiameti peadirektor Kristin Raudsepp otsustas astuda kohtu asemele ja keelas Eesti suurimas haiglas asuval apteegil ravimite väljastamise. Kristin Raudsepa tegevus on pretsedenditu ning viitab ametivõimu kuritarvitamisele. Ravimiameti peadirektor diskrimineerib Terve Pere Apteeki kõige halvemas mõttes".

Terve Pere Apteegi juhatuse liige Kadri Ulla ütles omaltpoolt, et PERHi apteegipinna konkurss ei olnud kooskõlas Eestis kehtiva seaduse ja heade tavadega ning seetõttu pöördub apteek kohtusse.

“Ravimiameti otsuse peatada haiglas asuva apteegi tegevusluba oleme vaidlustanud halduskohtus ja taotleme õiguskaitset, et apteek avada tavapärasel viisil niipea kui võimalik," sõnas Ulla.

Ravimiamet: kehtivat üürilepingut nõuab ravimiseadus

Ravimiameti inspektsiooniosakonna juhataja kohusetäitja Katrin Kollist ütles, et amet peatas osaliselt Terve Pere Apteegi tegevusloa, kuni ettevõte esitab kehtiva üürilepingu.

"Ravimiamet ei sekku regionaalhaigla ja Terve Pere Apteek OÜ üürivaidlusesse, ravimiameti ülesanne on kontrollida tegevusloa omaja vastavust tegevusloa nõuetele," nentis Kollist.

Ta selgitas, et ravimiseaduse järgi peab apteegile tegevusloa andmiseks olema apteegipidajal ette näidata ka üürileping. Tegevusloa osaline peatamine tähendab, et apteek saab enda valduses olevad ravimid teisele apteegile või hulgimüüjale üle anda.

"Ravimiamet on andnud ettevõttele võimaluse ennast tegevusloa nõuetega vastavusse viia," rõhutas Kollist. "Lõpliku otsuse tegemiseks on ravimiametil aega 30 päeva, see aeg sõltub ka sellest, milliseid dokumente tegevusloa omaja ravimiametile esitab".

Samuti tõi ravimiameti esindaja välja, et haigla patsiendid saavad jätkuvalt ravimeid, sest haiglat varustab ravimitega haiglaapteek ning lisaks asub lähim apteek PERHist 200 meetri kaugusel.

PERH pöördus apteegi vastu kohtusse

Põhja-Eesti regionaalhaigla administratiivdirektor Aivi Karu ütles ERRile, et PERH on korduvalt kutsunud Terve Pere Apteeki üles üüripinda õigeks ajaks vabastama, kuid seda ei ole tehtud ning konkursi võitnud Benu Apteek Eesti ei saa seetõttu plaanikohaselt tööd alustada.

PERH esitas 4. oktoobril Harju maakohtusse Terve Pere Apteegi vastu hagi nõudega üüripind vabastada.

"On kummastav, et Terve Pere Apteek OÜ osales ise konkursil, kuid igasugused väited konkursi puuduste kohta ning ka üürilepingu edasikehtimise kohta tekkisid siis, kui selgus, et nende pakkumine ei olnud kaugeltki parim. Samas on selline kaotusvalu muidugi inimlikult mõistetav," sõnas Karu.

Terve Pere Apteek ei tohi regionaalhaigla apteegis aadressil Sütiste tee 19 apteegiteenuseid osutada alates esmaspäevast, 9. oktoobrist.