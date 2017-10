Briti peaminister Theresa May ütles, et Brexiti kõnelustel on pall Euroopa Liidu väljakupoolel. Euroopa Komisjon omakorda vastas, et kõnelustega edasiliikumine sõltub pigem Suurbritanniast, mitte Euroopa Liidust.

May peab esmaspäeval parlamendis kõne, milles kirjeldab valitsuse plaane Suurbritannia ja Euroopa Liidu tulevase suhte kohta, vahendas BBC.

May kavatseb öelda, et edasiliikumine ei ole alati sujuv, kuid ta tahab nii Suurbritannia kui ka Euroopa Liidu jaoks parimat lepet.

May sõnul tahab valitsus "uut, sügavat ja erilist partnerlust suveräänse Suurbritannia ning tugeva ja eduka Euroopa Liidu vahel".

"Sellise partnerluse saavutamine nõuab juhtimisoskust ja paindlikkust, mitte ainult meilt, vaid ka meie sõpradelt, Euroopa Liidu 27 liikmesriigilt. Ja kui me vaatame järgmist etappi, siis pall on nende väljakul. Kuid ma olen optimistlik, et saame positiivse vastuse," rääkis ta.

May kavatseb korrata vajadust sõbraliku õhkkonna ja koostöö järele kõnelustel.

Esmaspäeval algas Brüsselis viies Brexiti läbirääkimiste voor. Tegemist on viimase vooruga enne seda, kui EL-i liidrid kohtuvad, et otsustada, kas kõnelustel on tehtud piisavaid edusamme selleks, et arutada Brexiti-järgseid suhteid Suurbritanniaga.

Euroopa Komisjon vastas Mayle aga, et Brexiti kõnelustel järgmisesse faasi liikumine sõltub pigem Suurbritanniast, mitte Euroopa Liidust.

"Neil kõnelustel on kindel järjestus ja siiani ei ole esimese sammu ehk lahutuse suhtes mingeid lahendusi leitud," ütles pressiesindaja Margaritis Schinas.

"Seega edasise jaoks on pall täielikult Suurbritannia väljakul. Ja Suurbritannia saab alati viidata Strasbourg'is sel teemal peetud Euroopa Parlamendi debatile," lisas ta.