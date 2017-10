Karilaid: me ei pea Läti tõmbluste peale reageerima

Karilaid ütles ERR-i raadiouudistele, et lepe on külmutatud olekus ja teema on Keskerakonna jaoks ammendunud ja pärast allkirjastamist ei ole leppe raames rohkem midagi toimunud.

"Läti on meile vähe andnud inspiratsiooni sisepoliitikas, kust võiks eeskuju võtta. Keskerakonda juhivad 27 piirkonda ja läbi kongresside, volikogude ja erakonna juhatuste otsuste, me lähtume eelkõige nendest," ütles Karilaid.

"Me oleme olnud peaaegu 11 kuud valitsuses, usaldus on kõrge. Nii, et tänases positsioonis ma ei näe eriti põhjust sellisteks tõmblusteks, et mida Lätis tehakse ja selle peale kohe siis reageerida," lausus Karilaid.

"Me saame täna hakkama sellises olekus väga hästi," lisas ta veel.

Karilaid rääkis, et koostöölepe oli erakonnas arutlusel eelmisel sügisel ja ühe mõttena käidi välja küsimus, kas seda ei oleks võimalik kuidagi panna teenima rahvuslikke huve.

"Kui me tegime erakonna volikogus selle arutelu, siis seal tuli välja, et läbi selliste koostööprotokollide võiksime me kaitsta oma rahvuslikke huve. Üks oli majanduse pool, teine oli see, et presidendi ametiraha on veel Kremli müürida vahel, et kuidagi seda kätte saada," kõneles Karilaid.

Karilaid rääkis, et samas pole kummaltki poolt arenguid olnud - ei positiivsest ega ka negatiivsest poolest.

Karilaiu sõnul on Keskerakonna 28 piirkonnast ainult üks väljendanud selle leppe suhtes skeptilist meelt.

"See ei ole täna meie jaoks top 10 või 20 teema, me teeme ära kohalikud valimised ja vaatame, kas me peame selle teema juurde tulema või mitte," lausus Karilaid.

Riia linnapea ja Koosmeele juht Nils Ušakovs ütles esmaspäeval, et loobus pikaajalisest koostööleppest Vladimir Putini Ühtse Venemaaga.