Sel nädalal selgus lõplikult, millised vallad omavahel liituvad ning mis saab uute valdade nimeks. Pärast kohalike omavalitsuste valimisi sel sügisel jõustub haldusreform ning varasema 183 valla asemel jääb järgi 64. Linnade arv väheneb poole võrra ehk 30-lt 15-le. Mis on uute valdade nimed ja kas maakondlik kuuluvus on endine? Seda näeb allolevast otsingust.

Ametnikud tuvastasid ebaseadusliku piiriületuse laupäeval kella 14 ajal Misso vallas Koorla küla lähiste, kus peeti kinni neli meest. Kinnipeetud mehed viidi täiendavateks menetlustoiminguteks Luhamaa teenistusse, kus tuvastati, et üks neist on süürlane ning ülejäänud kolm egiptlased, teatas Lõuna prefektuuri pressiesindaja BNS-ile.

Lõuna prefektuuri pressiesindaja ütles BNS-ile, et laupäeval Võrumaal salaja üle piiri tulnud süürlane ja kolm egiptlast esitasid varjupaigataotluse, nende taotlused on läbivaatamisel.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel