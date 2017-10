Läti plaanib puu- ja köögiviljadele maksuerisust, Eesti tootjad mures

Läti kavatseb tuleva aasta esimesest jaanuarist alandada kodumaiste juur-ja puuviljade käibemaksu seniselt 21 protsendilt viiele protsendile, vahendasid ERR-i raadiouudised.

Käibemaksuerisus kehtiks ka pestud, kooritud, tükeldatud ja kiletatud puu- ja juurviljadele.

Eesti tootjad kardavad, et ei suuda ühisel turul hinnaga enam konkurentsis püsida.

Esialgu soovivad lätlased madalama käibemaksu sisse seada 2020. aastani, et siis vaadata, kas tulemused on olnud need, mida loodeti.

Läti valitsus on muudatused kinnitanud ning seimis on seaduseelnõule toetus olemas. Hääletus peaks toimuma novembris.

Madalama käibemaksuga soovib lõunanaabrite valitsus toetada maaettevõtluse säilimist ning vähendada ebaseaduslikku kauplemist, aga tõsta ka ettevõtete konkurentsivõimet.

Eesti aiandusliidu juhatuse esimees Raivo Külasepp kardab, et sellise maksumuudatuse mõjul hakkab Eestis toodetud saaduste osakaal vähenema, sest hinnaga ei suudeta ühisel turul konkurentsis püsida.

"Kindlasti võime näha, et müügilettidel saab olema rohkem mujalt pärit tooteid ja see halvendab Eesti toodete konkurentsivõimet. Hinnavahe kasvab ja keskmise tarbija rahakotti arvestades on see oluline faktor, mis ostuotsust võib mõjutada," lausus Külasepp.

Raivo Külasepp ütleb, et lätlased on teemat arutanud viimased paar aastat. Ka Eesti aiandusliit on maaeluministeeriumiga suheldes teema tõstatanud, kuid samme sellele pole järgnenud.

Maaeluministeeriumist öeldi ERR-i raadiouudistele, et lähipäevil oodatakse Läti ametivendadelt täpsemat infot, misjärel saab kujundada ametliku seisukoha.

Seni on Eesti lähtunud seisukohast, et maksuerisusi ei tehta. Raivo Külasepp ütleb, et juba praegu on raske oma toodanguga konkurentsis püsida.

"Kui vaadata erinevate aiandustoodete hindasid, siis on näha, et importtooted on oluliselt soodsamad kui kohapeal toodetud," sõnas Külasepp.

Riigikogu maaelukomisjoni juhi Aivar Koka sõnul pole teema uus. Seni on teiste riikide kogemus näidanud, et hindadele avalduv mõju jäänud lühiajaliseks.