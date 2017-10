Hollandi parteid on koalitsiooniläbirääkimisi pidanud ja tutvustavad kokku lepitut esmaspäeva pärastlõunal oma parlamendifraktsioonidele, vahendas Politico.

Avalikkusele räägitakse leppest lähemalt teisipäevasel pressikonverentsil ning hiljem peaks läbirääkimisi juhtinud Gerrit Zalm teavitama parlamenti koalitsiooni moodustamisest.

Kui see koalitsioon heakskiidu saab, koosneb see peaminister Mark Rutte liberaalsest Vabaduse ja Demokraatia Rahvaparteist (VVD), konservatiivsetest Kristlikest Demokraatidest (CDA), liberaalsest D66-st ning konservatiivsest Kristlikust Liidust (CU).

Rutte jääb tõenäoliselt peaministriks ja moodustab pärast ametisse määramist valitsuse, mis annab ametivande oktoobri jooksul.

D66 esimees Alexander Pechtold ütles, et lepe CU-ga ei ole nende esimene valik, kuid kokkulepe on siiski tasakaalustatud.

See pole esimene kord, mil Hollandis valitsusläbirääkimised vaevaliselt kulgevad - näiteks 1977. aastal kulus valitsuse moodustamiseks 208 päeva.

Koalitsioonil on väga napp parlamendienamus

Koalitsioonil on Hollandi parlamendis ühekohaline enamus.

Kui liberaal Rutte taas peaministriks saab, on tegu juba kolmanda tema juhitava valitsusega Hollandi ajaloos.

"Jah, ma olen väga õnnelik. Sel päeval, mil valitsuskõnelused on kestnud kauem ka kõige pikematest senistest valitsuskõnelustest, saan ma teatada, et me oleme jõudnud selleni, mida me omavahel nimetame läbirääkimisteleppeks," selgitas Rutte ajakirjanikele.

Parteid ja parlament peavad koalitsioonileppe heaks kiitma teisipäeval. Asjaosalised on veendunud, et valitsuse moodustamisele uusi takistusi enam ei teki, sest parteide vahel on saavutatud niivõrd mõistlik kompromiss, kui üldse võimalik.

"Siin on nii saamist kui andmist. Lepe pole täiuslik, kuid paljud Kristlikule Liidule olulised punktid on selles sees, mille üle olen väga õnnelik. Lepe on tulnud lähemale minu ideaalidele," nentis Kristliku Liidu esimees Gert-Jan Seegers.