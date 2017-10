Saksamaa kardab, et USA president Donald Trump kavatseb öelda, et Iraani tuumaleppest ei peeta kinni. Välisminister Sigmar Gabrieli hinnangul kustutab see võimaluse jõuda samasuguse leppeni Põhja-Koreaga.

Gabriel ütles Berliinis ajakirjanikele, et Saksamaa on valmis diplomaatiliste vahenditega suurendama survet Iraanile, kuid ei soovi näha, et see lepe saaks kannatada, vahendas Reuters.

"Meie suur mure on seoses Põhja-Koreaga. On väga ebatõenäoline, et Põhja-Korea diktatuur on valmis nõustuma rahvusvahelise leppega, millega vähendatakse tuumarelvade tootmist, kui maailma ainus lepe, mis on siiani selleks loodud, seatakse samal ajal kahtluse alla," rääkis Gabriel.

Eelmisel nädalal kirjutas ajaleht Washington Post, et Trump kavatseb hüljata Iraani tuumaprogrammi piiramise leppe, mille Iraan ja maailma suurriigid omavahel 2015. aasta suvel sõlmisid.

Trumpi sõnul on lepe nõrk ning ei taga piisavat järelevalvet Iraani tuumajaamade üle. Pealegi ei ole lepe Trumpi hinnangul USA rahvuslike huvidega kooskõlas.