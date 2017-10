Lihula volikogu esimees Jaak Kastepõld, kes kandideerib Lääneranna valimisliidu koosseisus vallavanemaks, kaebas koos praeguse Lihula vallavanema Varje Ojala-Toosiga kohaliku Lääne Elu ajalehe ja selle anonüümsed kommentaatorid kohtusse, et nõuda kriitiliste kommentaaride eest hüvitist.

See on pretsedenti loov, sest varem on kaevatud kohtusse küll meediaväljaannet selle anonüümsete kommentaaride eest, ent anonüümseid kommentaatoreid koos väljaandega pole varem kohtusse kaevatud.

Kastepõld ise on põhjendanud kohtusse pöördumist sellega, et tema hinnangul käsitles Lääne Elu toimetus jaanuaris ilmunud artiklites kahe Läänemaa ja kahe Pärnumaa valla ühendamisel tekkinud Lääneranna valla teket kallutatuna, rääkides Läänemaa lõhkumisest ja juurte puruksrebimisest, kuivõrd uus vald muutus Pärnumaa osaks.

Käsitluste peale ilmunud anonüümseid kommentaare on Lääneranna vallavanema kohale kandideeriv Kastepõld nimetanud sapisteks, laimavateks ja nimeliselt solvavateks, mistõttu otsustasid käsitlustest ja kommentaaridest nördinud Kastepõld ja Ojala-Toos pöörduda septembris kohtusse, nõudes rahalist hüvitist. Ojala-Toos seekordsetel valimistel ise ei kandideeri.

Lääne Elu peatoimetaja Andrus Karnau selgitas ERR-ile, et kohtusse kaebamisele eelnes kiri kohalike poliitikute palgatud advokaadilt, kes nõudis ühe anonüümse kommentaari eemaldamist. Seda toimetus ka tegi.

Seepeale tuli aga juba uus kiri uue nõudmisega - taaskord oli ühe artikli all kommentaare, mis advokaadi kliente olid häirinud. Kuivõrd kirjas polnud täpsustatud, millised kommentaarid poliitikutele täpsemalt vastukarva on, jäid need ka eemaldamata.

Kohtusse poliitilise rivaali vastu

Selle peale järgneski kohtuhagi, kus kaebajad nõudsid esmalt kohtu kaudu välja anonüümsete kommentaatorite arvutite IP-aadressid. Pärnu maakohus võttiski kaebuse menetlusse.

Kommentaarid tulid IP-aadresside põhjal Kersti Ajaotsa, Malle Elveti ja OÜ Yliopiston Apteekki arvutitest.

Olgu täpsustatud: Kersti Ajaots ei ole juhuslik vallaelanik, vaid Kastepõllu otsene poliitiline konkurent, kes kandideerib Rait Maruste juhitud valimisliidu Nelja Valla Ühisjõud nimekirjas. Seega kaebas Kastepõld muuhulgas kohtusse oma rivaali tema tegevust puudutava kriitilise kommentaari eest.

Lääne Elu andmetel seisab hagis, et osundatud kommentaarid ei kajasta kommenteerijate arvamust artiklites käsitletavate teemade kohta, vaid on suunatud konkreetselt avaldajate solvamisele ja laimamisele.

Lääne Elu toimetus on sunnitud nüüd palkama omale advokaadi, et hakata poliitikuga kohut käima, sest leiab, et arvamuse avaldamine ka anonüümse kommentaarina, on sõnavabaduse osa, ega pea vajalikuks kommenteerimist piirata.

"See vaidlus käib tühiste asjade üle – kommentaaride sisu oli tegelikult see, et nende kirjutajad ei olnud rahul Lihula vallajuhtide otsusega, et vald läheb Pärnumaa koosseisu. Minu hinnangul need inimesed avaldasid üksnes arvamust, mitte ei olnud isiklikult solvavad," ei pea Karnau kohtuhagi põhjendatuks.

"Me modereerime oma kommentaariumi, nii et kui kommentaarid on personaalselt solvavad, siis me kustutame need ära, aga kui inimesed avaldavad oma arvamust, siis on see meie hinnangul tavapärane kriitika - selleks see kommentaarium loodud ongi," hindab Karnau kommentaarid tavapäraseks kriitikaks vallajuhtide tegevuse suhtes, mis ei vaja eemaldamist.

Poliitiline lendleht kui näide heast ajakirjandusest

Karnau sõnul on ta Kastepõlluga nädal tagasi korra ka kohtunud, ent ei mõista endiselt, mis Lihula volikogu esimeest kohtusse pöörduma kannustas.

"Ta kinkis mulle oma valimislehe, mille nimetas korralikuks ajakirjanduseks. Tema arusaam, mis on ajakirjandus, on oluliselt erinev toimetuse seisukohast. Kui tema arvates on selleks kontrollitud ja makstud ajakirjandus, siis see on ka põhjus, miks ta kohtus käib - ta ei talu vaba ajakirjandust," kommenteeris Karnau.

Kui suurt hüvitist Kastepõld nõuab, ei ole hagis välja toodud.

Kastepõld ise hagi sisu kommenteerida ei soovinud, viidates pooleliolevale kohtuasjale ning soovile kaitsta Ojala-Toosi, kes eie soovi avalikkuses selle teemaga seoses rohkem figureerida.

"Me ei soovi kuidagi sekkuda kohtupidamisse ja selle erapooletusse kulgu," ütles Kastepõld, viidates advokaadi soovitusele hoiduda täiendavate detailide avalikustamisest enne kohtulahendit.

Küll aga oli Kastepõld valmis kommenteerima oma etteheiteid Lääne Elu toimetusele. Lisaks kohtuteele plaanib poliitik pöörduda lehe vastu ka pressinõukokku.

"Minu soov on eelkõige, et väljaanded oleksid poliitiliselt ja suhtumiselt erapooletud ja korrektsed ning kommentaariumi osas valitseks siiski isikustatud tasand ehk siis inimesed on küll vabad oma arvamust avaldama, kuid ei ole seda umbisikuliselt mitte, vaid oma nime alt," teatas Kastepõld kirjalikus kommentaaris ERR-ile.

Delfi kaasus

Kaks aastat tagasi jõudis pärast üheksa-aastast kohtuteed viimaks lõpule kohtuvaidlus Delfi vastu, mille lõplik lahend otsustas, et Delfi on vastutav oma anonüümsetes kommentaarides esitatud väidete eest.

Kohtuasi sai alguse juba 2006. aastal, mil ettevõtja Vjatšeslav Leedo polnud rahul temast kõnelnud Delfi artikli juures ilmunud kommentaaridega. Kuigi Delfi eemaldas pahameelt tekitanud kommentaarid kohe, kui sai Leedo rahulolematusest teada, võttis Leedo siiski ette kohtutee ja sai erinevates kohtuastmetes õiguse, ka Euroopas. Euroopa Nõukogu liikmesriikide kõige kõrgem kohus - Euroopa inimõiguste kohtu suurkoda - otsustas selle kaasuse siiski menetlusse võtta ning veelkord analüüsida.

See viimne instants otsustas, et sõnavabaduse õigustumatut riivet pole, mistõttu Delfi kaebus jäi rahuldamata.