Ratas: kooseluseaduse küsimus ei liigu kummaski suunas

Ratase hinnangul ei liigu riigikogu praeguse koosseisu juures kooseluseadusega seonduv üheski suunas.

"Keskerakonna seisukoht on see, et selles koalitsioonis tuleb lähtuda realistlikust olukorrast, et kooseluküsimus või kooseluseaduse küsimus ei liigu kummaski suunas. Riigikogu 13. koosseis saab olema vahekoosseis, ma ei näe seda jõudu, et seda koosseluseadust siis katkestatakse või lõpetatakse ja ma ei näe ka seda, et minnakse rakendusaktidega edasi," ütles Ratas "Aktuaalsele kaamerale".

Karilaiu väiteid kommenteerides lausus Ratas, et Keskerakonna fraktsioon ei arutanud esmaspäeval küsimust.

Karilaid tunnistas BNS-ile, et eelnõu osas valitseb riigikogus segane olukord. "Kuidas lõplikult laheneb, ei tea, pole ka võimatu, et kui pinged kasvavad, siis laseme hääletuse vabaks. Aga täna pole seda veel lauale pandud," rääkis Karilaid.

"Kui ma vaatasin tänas hommikust arutelu keskfraktsioonis, siis ma nägin, et mitteametlikult in corpore toetatakse tühistamist," lisas ta samas.

Kooseluseaduse tühistamise eelnõu on kavandatud riigikogus esimesele lugemisele neljapäeval viimase punktina.

Poliitikute hinnangul ei pruugita selle aruteluni jõuda. Hääletamisel oleks aga Keskerakond kaalukeeleks.

Sotsiaaldemokraat Eiki Nestor ütles eelmisel nädalal ERR-ile, et kui eelnõu esimene lugemine läbi läheks, oleks selle toetajatega raske koalitsioonis jätkata.