Leht: Google'il on tõendeid Moskva katsetest sekkuda USA valimistesse

Internetihiid Google avaldas esmakordselt tõendid, et Vene agendid kasutasid kompanii platvorme, et üritada sekkuda USA 2016. aasta presidendivalimistesse, kirjutas ajaleht Washington Post esmaspäeval viitega kompanii siseuurimisega kursis olevatele isikutele.

Google on välja selgitanud, et Vene agendid kulutasid reklaamidele kümneid tuhandeid dollareid eesmärgiga levitada Google toodete, teiste seas YouTube'i ning otsingumootoriga, Gmaili ja reklaamvõrgustiku DoubleClick kaudu desinformatsiooni, ütlesid tundmatuks jääda soovinud isikud, vahendas Washington Post.

Google'i avastus on oluline ka selle poolest, et reklaamid ei tundu olevat pärit samast Kremliga seotud trollifarmist, mis ostis reklaame Facebooki. See viitab, et Venemaa katsed levitada netis desinformatsiooni võivad olla ulatuslikumad kui seni kindlaks tehtud.

Google on seni üritanud Venemaa sekkumist oma platvormidel alatähtsustada. Septembris ütles Google'i esindaja Andrea Faville Washington Postile, et firma jälgib pidevalt "oma poliitika rikkumisi või kuritarvitusi ega ole näinud oma platvormidel seda tüüpi reklaamikampaaniat".