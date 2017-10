Kreml kinnitas, et Moskva arutab Pariisiga Macroni Venemaa-visiiti

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles esmaspäeval, et Moskva ja Pariis on kontaktis seoses president Emmanuel Macroni visiidiga Venemaale.

Visiit peaks esialgsete plaanide kohaselt toimuma järgmisel aastal, vahendas Politico.

Peskov selgitas, et Venemaal oleks hea meel näha Prantsuse firmasid maikuus toimuval Peterburi majandusfoorumil, kuid lisas, et midagi ta kinnitada ei saa.

"On kontaktid seoses kõrgetasemelise osavõtuga, kuid ma ei tõttaks asjade arengust ette," lisas ta.

Pressiesindaja sõnas, et prantslaste osalemine majandusfoorumil on Moskva huvides, ning rõhutas, et Prantsusmaa on Venemaa jaoks "väga oluliseks partneriks".

Macron võttis president Putini vastu käesoleva aasta mais Versailles' lossis. Tegemist oli Putini esimese Prantsuse-visiidiga pärast 2015. aasta novembrit.

Kevadiste presidendivalimiste ajal süüdistasid mitmed Prantsusmaa poliitikud ja meedia Venemaad valimistesse sekkumise pärast. Samuti demonstreeris Macroni peamine rivaal, Rahvusrinde juht Marine Le Pen korduvalt oma häid suhteid Kremliga ning käis ka Moskvas Putiniga kohtumas.

Vahetult enne valimiste teist vooru tabas Macroni meeskonda ka küberrünnak, mille niidid viisid ekspertide sõnul samuti Venemaale. Macroni meeskond omakorda ei lasknud Venemaa propagandakanaliteks peetavaid meediakompaniisid oma valimisüritustele.

29. mail toimunud ühisel pressikonverentsil Versailles's rääkis Putini kõrval seisev Macron ajakirjanikele üsnagi otsekoheselt, mida ta Venemaa propagandast arvab.

Macron on varem karmilt kritiseerinud Krimmi poolsaare liitmist Venemaaga ja on öelnud, et Putini Venemaa ei ole vaba demokraatia. Esimeses valimisvõidule järgnenud telefonikõnes Putiniga rääkis Macron, kui Normandia nelikusse kuuluva riigi president, samuti kõigepealt Ukrainast.