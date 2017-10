Teisipäeval sajab vihma ning aeg-ajalt on ka tugevat tuult

Eeloleval ööl sajab ajuti vihma, vähem on sajuhooge Kagu-Eestis. Tuul on sisemaal nõrk, saartel puhub põhjakaarest 5-11, põhjarannikul kirdest 8-13, puhanguti 18 meetrit sekundis. Pärast keskööd jääb rahulikumaks. Õhutemperatuur on 2..7, rannikul kuni 10 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Teisipäeva hommik on pilvine. Vihma sajab nii Eesti lääne- ja kesk- kui osalt ka lõunaosas. Väiksem on saju võimalus Eesti idaservas. Mandril puhub mõõdukas kagutuul, saartel ja looderannikul on loode- ja põhjatuul tugevnemas. Õhusooja on 3 kuni 7, rannikul kuni 10 kraadi.

Päeval sajab paljudes kohtades vihma. Puhub valdavalt kagu- ja lõunatuul, saartel loodetuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhtuks tugevneb tuul vastu Läänemerd kuni 20 meetrini sekundis. Õhusooja on 7..11 kraadi.