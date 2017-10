Postiga saadetud narkoainete avastamine on plahvatuslikult kasvanud

Sel aastal on maksu- ja tolliamet (MTA) postipakke kontrollides leidnud 566 narkoaine kahtlusega saadetist, peamiselt tellitakse postiga uimasteid väikses koguses ja tihti selleks, et neid esimest korda proovida.

Maksu- ja tolliamet on posti kontrollides avastanud umbes kaks kahtlast pakki päevas ja samas tempos jätkates on selliseid leide aasta lõpuks üle 700, möödunud aastal oli 600 sellist juhtumit, 2015. ja 2014. aastal aga alla 200, kirjutab Eesti Päevaleht.

"Vahelejäämise riski hinnatakse ekslikult väikseks. Niisugust muljet loob see, et anonüümsuse säilitamiseks kasutatakse nn süvaveebide müügivõrgustikke, kus makstakse bitcoin’ides ning ostja ja müüja vaheline suhtlus on krüpteeritud," ütles MTA uurimisosakonna narkotalituse juhataja Raul Koppelmaa.

"Süvaveebis on küll võimalik jääda anonüümseks, kuid tarbida internetis ei saa. Seetõttu on postisaadetiste käitlemise käigus vahelejäämise tõenäosus suur," lisas Koppelmaa.

Peamiselt tellitakse posti teel paari grammi kaupa amfetamiini, ecstasyt, kanepit ja hallutsinogeenseid seeni, kuid ka arvestataval hulgal kokaiini ning mõnel korral on avastatud ka fentanüüli.

Saadetiste alguspunkt on tavaliselt Holland, Suurbritannia, Hispaania, Hiina või USA.

Kuigi aastate võrdluses on arvud pigem suurenenud, on saadetiste arv viimastel kuudel vähenenud, sest FBI ja Saksamaa võimud sulgesid kaks suurt süvaveebilehte, kus müüdi narkootikume.

Põhja ringkonnaprokuratuuri narko- ning organiseeritud ja raskete kuritegude osakonna prokurör Marek Soomaa märkis, et postiga saadetavad kogused pole tavaliselt kuigi suured ja paljuski tellitakse uimasteid eksperimenteerimiseks. Prokuratuuris algatatakse posti teel saadetud narkootikumide tõttu aastas sadakond kriminaalasja.

Sel aastal on MTA on psühhotroopseid ravimeid ja steroide tollis kinni pidanud vastavalt 47 ja 13 korral. Keelatud ravimitest suurema osa moodustavad ravimid, mida Eesti turule ei lubata, nagu näiteks India ajurveda ravimid. Selle aasta jooksul on tollis lubamatuid ravimeid tuvastatud umbes 300 korral.