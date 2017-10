Iseseisvusmeelsed on varem ähvardanud parlamendiistungil iseseisvuse ühepoolselt välja kuulutada, kuid Kataloonia hispaanlaste ja Hispaania osaks jäämist toetavate katalaanide meeleavaldused, keskvõimu ja välisriikide surve ning rohked küsimused iseseisvusreferendumi legitiimsuse kohta on pannud Puigdemonti olukorda, mille puhul pole veel kaugeltki selge, millise avaldusega ta õhtul - tõenäoliselt Eesti aja järgi kell 19 - lõpuks üles astub.

TAUST

Märkimisväärseteks sündmusteks, mis võivad iseseisvuse ühepoolset väljakuulutamist pidurdada, olid näiteks nädalavahetusel toimunud rahvarohked meeleavaldused, kus nii katalaanid kui ka hispaanlased toetasid Hispaania koosseisu jäämist või vähemalt rahumeelse dialoogi jätkamist. Nn "vaikiva enamuse" ehk Hispaanias jätkamise toetajate esiletõusust on teinud pikema ülevaate näiteks ajaleht Guardian.

Esmaspäeval aga tegi Hispaania peamise opositsioonierakonna ehk sotsialistide liider Pedro Sánchez avalduse, milles kinnitas, et poliitilistest erimeelsustest hoolimata toetab ta parempoolse valitsuse samme, kui peaks aset leidma Kataloonia iseseisvuse ühepoolne väljakuulutamine või ükskõik milline katse "sotsiaalset harmooniat lõhkuda".

Samuti esines esmaspäeval avaldusega Barcelona linnapea Ada Colau, kes kutsus Puigdemonti üles mitte kuulutama iseseisvust ühepoolselt välja, hoiatades, et see võib ohtu seada sotsiaalse sidususe. 1. oktoobri iseseisvusreferendumi tulemused "ei saa olla kinnitus iseseisvuse väljakuulutamiseks, vaid kätkeb endas võimalust avada dialoog ja rahvusvaheline vahendamine", ütles ta.

Samal ajal on nii Euroopa Liit, sealhulgas ka Prantsusmaa, Saksamaa ja Suurbritannia, avaldanud toetust Hispaania territoriaalsele terviklikkusele ning seisukohale, et tegu on Hispaania siseasjaga.

Oluliseks asjaoluks on ka üha kasvav majanduslik surve. Mitmed olulised pangad ja ettevõtted on juba teatanud, et kolivad oma tegevuse Barcelonast ära, ning ekspertide kinnitusel ei saa iseseisvuse ühepoolsest väljakuulutamisest tulenevat võimalikku majanduslikku tagasilööki kuidagi alahinnata.

BBC andmetel võib Puigdemont teha avalduse, mille tulemusena hakkab Kataloonia rahvasaadikute jaoks 48-tunnine periood, mille jooksul tuleks iseseisvus välja kuulutada. Teised allikad on aga öelnud, et Puigdemont teeb "sümboolse" avalduse.

Times võttis kokku Rajoy ja Puigdemonti võimalused

Ajaleht The Times on toonud eelnevate arengute valguses välja kokku neli versiooni, milliseks edasised sammud Kataloonias võivad kujuneda.

1. Parim tulemus Rajoy jaoks

Iseseisvuslaste liidrid on põgenevate ettevõtete ja võimaliku rahvusvahelise isolatsiooni tõttu sunnitud pidurit vajutama ning Puigdemont loobub täielikust ja ühepoolsest iseseisvuse väljakuulutamisest. See samm oleks Hispaania peaministri jaoks selge võit ning õigustaks ka tema senist jäika positsiooni.

Rajoy saaks seejärel alustada läbirääkimisi enda poolt seatud tingimustel. Kõneluste eesmärgiks oleks Katalooniale suurema autonoomia võimaldamine ning Rajoy saaks hiljem öelda, et tal õnnestus natsionalistlikku ohtu edukalt tõrjuda.

Kuna kaoks ka iseseisvuse ühepoolse väljakuulutamise oht, saaks Rajoy ka rõhutada, et ta rahustas maha investorid ja lõpetas praeguse finantspaanika, mille tõttu on juba kaks panka ja kolm suurfirmat teatanud Katalooniast lahkumisest.

2. Halvim tulemus Rajoy jaoks

Kui Puigdemont oma ähvarduse ellu viib ja iseseisvuslased kuulutavad välja iseseisvuse, võib olukord kiiresti kontrolli alt väljuda.

Varem ettevaatlikkusega silma paistnud Rajoy oleks sunnitud vastusamme astuma, tõenäoliselt tuleks tal rakendada põhiseaduse 155. artiklit, millega Madridi keskvõim asub Kataloonia üle otse valitsema ning piirkonnas kuulutatakse välja uued valimised.

Selline tee oleks vastuoluline ning paljud katalaanid peaksid seda vaenulikuks sammuks. Madridi tahte kehtestamine sisaldaks ka rahvuskaardi kasutamist ning tegemist on jõuga, mida kriitikud juba praegu süüdistavad liigses jõu kasutamises 1. oktoobril.

3. Parim tulemus Puigdemonti jaoks

Puigdemontil õnnestub rakendada Madridi-vastasust, mis on pärast 1. oktoobrit tõusnud, ning hoida "iseseisvuse leeki" põlemas ka ilma ametliku ühepoolse iseseisvusdeklaratsioonita.

See tooks kaasa kriitika, et ta üritas läbi suruda vähemuse poolt toetatud seisukohta. Samas aitaks see peatada ettevõtete väljavoolu piirkonnast.

Samuti võimaldaks see talle natuke hingamisruumi ning annaks lootust, et rahvusvaheliselt leiduks Kataloonia iseseisvumisideele toetajaid ka mujalt kui Venezuela praegusest juhtkonnast. Ta saaks jätkata rahumeelsete iseseisvust toetavate meeleavaldustega ning jätta iseseisvuslastest mulje, kui paindumatu Hispaania valitsuse ohvritest.

4. Halvim tulemus Puigdemonti jaoks

Iseseisvuse ühepoolset väljakuulutamist nii, et sellel pole rahvusvahelist toetust ega võib-olla ka katalaanide enamuse toetust, saaks pidada hooplevaks sammuks, mille tulemuseks oleks aga piirkonna senise autonoomia kaotamine. Ükski välisriik ei tunnustaks "iseseisvat Katalooniat". Ettevõtete ja investorite lahkumine muutuks massiliseks.

Madrid ja EL peavad toimunud referendumit õigustühiseks

Madrid ja Hispaania ülemkohus on öelnud, et 1. oktoobril toimunud referendum oli ebaseaduslik ega vastanud ka muus osas rahvahääletuse usaldusväärsust tagavatele nõuetele. Kataloonia regioonivalitsuse esindajate kinnitusel aga referendum keskvalitsuse takistusmeetmetest hoolimata õnnestus ja sellest võttis osa rohkem kui 2,2 miljonit inimest (42,3 protsenti sealsetest valijatest), kellest 90 protsenti hääletas iseseisvuse poolt.

Hispaania valitsus saatis referendumit takistama riiklikud politseijõud, kelle ülesandeks oli valimisjaoskonnad sulgeda ning konfiskeerida valimismaterjalid. Iseseisvusmeelsed aga asusid valimisjaoskondi kaitsma ja politsei asus sealt protestijaid jõumeetoditega eemaldama. Mitmel pool puhkesid vägivaldsed kokkupõrked ja sadu inimesi sai viga, nende seas ka umbes 30 politseinikku. Märulipolitseinikud kasutasid kumminuiasid, mitmel pool ka kummikuule.

Andmed vigastatute arvu kohta on vastukäivad, sest Barcelona ja Madridi võimud on neid erinevalt tõlgendanud ja esitanud. Kataloonia esindajad on rääkinud umbes 800 vigastatust, kuid pole selge kuivõrd tõsistest vigastustest jutt käis. Meedias on haiglate andmetele viidates varem kirjutatud, et tõsisemat abi vajas meedikutelt sadakond inimest, raskes seisus vigastatuid olevat olnud alla kümne.

Pärast seda, kui Kataloonia regionaalvalitsus teatas referendumi õnnestumisest ja seetõttu ka " õigusest saada iseseisvaks riigiks", kinnitas Madrid, et Hispaania teeb "seaduse piires" kõik, et hoida ära Kataloonia iseseisvuse väljakuulutamine.

Ükski Euroopa riik pole Kataloonia iseseisvusreferendumi seaduslikkust tunnistanud, kuid mitmed poliitikud on teravalt kritiseerinud Hispaania valitsust ja politseid liiga jõulise reaktsiooni eest. Eelkõige on aga Euroopa riikide esindajad kutsunud vastasseisu osapooli üles rahumeelsele dialoogile, sarnase avalduse on teinud ka Euroopa Komisjon.

Euroopa Komisjon kommenteeris, et Kataloonia iseseisvusreferendum ei olnud seaduslik. Samas kutsus komisjon Hispaania valitsust üles avama dialoogi, öeldes, et vägivald ei tohiks olla poliitika vahend.

"Hispaania põhiseaduse kohaselt ei olnud eilne hääletus Kataloonias seaduslik," sõnas komisjoni pressiesindaja Margaritis Schinas pressikonverentsil.

"See on Hispaania siseasi ja sellega tuleb tegeleda Hispaania põhiseadusliku korra järgi," ütles ta ja lisas, et aeg on ühtsuseks ja dialoogiks, mitte vägivallaks.

Kuidas edasi?

Iseseisvusmeelsetel erakondadel on Kataloonia parlamendis napp enamus ning seetõttu peaks hääletuse tulemuseks olema tõenäoliselt iseseisvuse väljakuulutamine.

Hispaania peaminister Mariano Rajoy on aga hoiatanud, et kui Barcelona ühepoolsetest sammudest ei loobu, võib Madrid teha otsuse Kataloonia autonoomia ajutiselt peatada.

Asjaolu, et isegi Kataloonia enda võimude kinnitusel võttis referendumist, mille seaduslikkus ja protseduuriline usaldusväärsus on niigi kaheldav, osa vaid 42 protsenti hääleõiguslikest elanikest, teeb olukorra Puigdemonti jaoks keeruliseks. Kataloonias elab umbes 7,5 miljonit inimest.

Seda kasutab Hispaania valitsus ka ära tuues välja selle, et Kataloonia elanikest ning ka rahvuselt katalaanidest pole suur osa iseseisvusmeelsed. Samuti on märgitud, et iseseisvuse teema on olnud aastaid Kataloonia poliitikute strateegiaks, kuidas keskvalitsust survestada. Peaminister Rajoy ütles lausa, et referendumi näol oli tegu "demokraatia pilkamisega" ja Kataloonia poliitikud meelitasid inimesi võtma osa "ebaseaduslikust hääletusest".

Rajoy on pidanud läbirääkimisi ka peamise opositsioonipartei ehk sotsialistide juhi Pedro Sánchezi ja paremliberaalse erakonna Ciudadanos liidri Albert Riveraga. Kumbki erakond ei toeta Kataloonia iseseisvumist, kuid Sánchezi arvates peaks keskvalitsus siiski asuma koheselt Katalooniaga läbi rääkima, Rivera - kes on rahvuselt katalaan, kuid toetab Hispaania koosseisus jätkamist - aga arvas, et keskvalitsus peaks rakendama põhiseadussätet ehk artiklit 155, mille kohaselt saab Kataloonia autonoomiat peatada.

Ka vasakäärmuslik erakond Podemos soovib, et Kataloonia jääks Hispaania koosseisu, kuid nende hinnangul oleks pidanud keskvalitsus laskma iseseisvusreferendumil toimuda. Pingetes süüdistavad nad Rajoyd ja nõuavad tema tagasiastumist.