Näiteks lubati debateerijatele, et nad saavad saates viis minutit kõneaega nii, et teised vahele ei sega, vahendasid ERR-i raadiouudised.

See, et erameedia ja erakätes olevad raadiojaamad üritavad valimiskampaania ajal reklaamiaega müüa on loomulik ja seadusega lubatud tegevus.

Üks Paide arvamusfestivali korraldajatest, sotsiaaldemokraatide ridades kohaliku volikogusse kandideeriv Kaspar Tammist keeldus debattides osalemas, sest kuulajaid ei teavitatud, et stuudios on inimesed endale koha vaidluslaua taha ostnud.

"Inimesed reageerivad erinevalt, kuid pigem minnakse osalema, sest see on üks variant, kus on võimalik inimestele oma seisukohti edastada. Vaadatakse võib-olla viltu, aga tehakse see tegu ikkagi ära. kui küsitakse raha, siis küsitakse," nentis ta.

Raadiojaam pakkus välja võimaluse, et iga debateerija saab viis minutit rääkimisaega, kus teised ei tohi vahele segada.

Kesk-Eesti Tre raadio juht Mati Palmet ütles, et säärane debatiraha küsimise praktika on raadios tõesti ning sellele on eelkõige tema väitel majanduslikud põhjused.

"See ongi tasuline saade. Kuna see on vabaturul, siis saab osta, kes tahab. Põhimõtteliselt on soovitatud nii, et tuleks igast ühest üks," märkis Palmet.

IRL-i ridades kandideeriv Priit Värk ütles, et tasutud debati- ja muud saated on lihtsalt üks Paide piirkonna eripäradest.

"Ma isegi oska suurt seisukohta võtta. Paides on see Paide eripära, kuid mõnes mõttes juba tavaline. See on ka varasematel valimistel selline ülesehitus olnud. Debatid, mis toimuvad, sinna on oodatud kõigi erakondade esindajad," nentis Värk.

Lisaks saab Tre raadiost osta endale nn eluloosaadet, mille puhul raadiojaam lubab, et ostja "saab päeva kõige olulisemaks persooniks selle päeva eetris".

Värk märkis, et tema ise sellist eluloosaadet ei lasknud teha, aga mitmete kandidaatidega sellised saated tehti.

Mati Palmet kinnitas, et eluloosaated olid kandidaatide ja ka kuulajate hulgas väga populaarsed.

"Kõik ajad on väljas. See on väga hea kuulatavusega. Ega alati ei pea olema eluloosaade, ütleme, et on isikusaade," ütles Palmet.

Kesk-Eesti Tre raadio olulisemad hinnad valimisteks:

Raadiosaade pikkusega 20 minutit maksab osalejale 70 eurot, millele lisandub käibemaks.

Pikk raadiosaade ehk nn eluloosaade koos muusikapaladega, kogukestvusega kuni 1,5 tundi ning eetris soovituslikult laupäeval või pühapäeval maksab 210 eurot, millele lisandub käibemaks. Pika saate kordus soovituslikult nädala sees maksab 105 eurot, millele lisandub käibemaks.

Samas on muuhulgas võimalik osta ka enesereklaami ilmateate paketis, mis sisaldab sissejuhatust stiilis "ilmateate toob teieni...".