Sel nädalal selgus lõplikult, millised vallad omavahel liituvad ning mis saab uute valdade nimeks. Pärast kohalike omavalitsuste valimisi sel sügisel jõustub haldusreform ning varasema 183 valla asemel jääb järgi 64. Linnade arv väheneb poole võrra ehk 30-lt 15-le. Mis on uute valdade nimed ja kas maakondlik kuuluvus on endine? Seda näeb allolevast otsingust.

Internetihiid Google avaldas esmakordselt tõendid, et Vene agendid kasutasid kompanii platvorme, et üritada sekkuda USA 2016. aasta presidendivalimistesse, kirjutas ajaleht Washington Post esmaspäeval viitega kompanii siseuurimisega kursis olevatele isikutele.

“Blade Runner 2049” on visuaalses mõttes nii täiuslik ja luksuslik, et tahaks teda pea igal sammul seisata ja lihtsalt imetleda. Varjud, värvid, kaadrikompositsioonid, kaamera liikumised – kõik on nii uskumatult laitmatu, painavalt meeldejääv, säristades end igal sammul vaataja võrkkestale.

