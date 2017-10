Sotsiaalkomisjon ei toeta e-sigareti müüjate ja kasutajate liidu ettepanekuid tubakaseaduse muutmise eelnõule. Liit soovis, et e-sigarette ei maksustataks samadel alusel tavasigarettidega.

Valitsus saatis veebruaris riigikokku eelnõu, mille alusel maksustatakse aktsiisiga e-sigarettides kasutatavad tooted ning muudetakse sigarite ja sigarillode maksustamise korda.

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu eesmärk on alternatiivsete tubakatoodete aktsiisiga maksustamine, et kaotada ebavõrdne konkurents alternatiivsete ja klassikaliste tubakatoodete vahel.

Eelnõu ette valmistanud rahandusministeerium loeb alternatiivseks tubakatooteks näiteks e-sigarettide täitevedeliku, vesipiibutubakat asendavate aurukivide maitsestamiseks kasutatava vedeliku, tubaka tahke aseaine kasutatavad aurukivid ja muud sarnased tooted.

E-sigareti müüjate ja kasutajate liit saatis märtsis riigikogule pöördumise, millega oli vastu sigarettide võrdsustamisele traditsiooniliste sigarettidega. Pöördumisele alla kirjutanud ligi 5000 inimest leiavad, et veipimise võrdsustamine suitsetamisega vähendab tarbijate valikuvõimalusi kasutada suitsetamisest vähem kahjulikku alternatiivi.

"Probleem on selles, et veipimine läheb tänu aktsiisile kallimaks kui suitsetamine, kasutajad surutakse suitsuruumidesse. Tulemuseks on e-sigareti poodide ja äride ära tapmine ja mustale turule suunamine," kommenteeris liidu juht Ingmar Kurg.

Liit tegi ettepaneku, et riigikogu ei võtaks vastu tubakaseaduse muutmise seadust ning rahandusministeerium loobuks alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu esitamisest e-sigarette puudutavas osas.

Riigikogu sotsiaalkomisjon ütles vastuses kollektiivsele pöördumisele, et ei toeta neid ettepanekuid.

Sotsiaalkomisjon selgitas, et kuna pöördumises tehtud ettepanekud on seotud seaduseelnõu menetlemisega ning langevad kokku eelnõule esitatud muudatusettepanekutega, siis menetleb komisjon tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu vastavalt riigikogu kodu- ja töökorra seadusele ning järgmine eelnõu arutelu toimub teisipäevasel istungil, kuhu on kutsutud eelnõu kohta arvamust avaldanud huvigrupid.

Eelnõule esitatud muudatusettepanekute suhtes kujundab komisjon seisukoha oma järgmistel istungitel.

Sotsiaalkomisjon selgitas ka, et mis puudutab aktsiise ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seadust, siis riigikogu juhatus võttis selle menetlusse märtsis ja määras selle juhtivkomisjoniks

rahanduskomisjoni. Rahanduskomisjon menetles eelnõu kevadistungjärgu jooksul ning seadus võeti vastu 31. mail.

"Aktsiisid ja maksustamine on rahanduskomisjoni valdkond ning aktsiiside muutmine ei ole sotsiaalkomisjoni pädevuses ning komisjon ei toetanud esitatud

ettepanekut," märkis komisjon.