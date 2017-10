2013. aastal üritusturunduse firmas Broadline OÜ-s töötanud Esperk märkis, et ta oli toona seotud Tallinna teavituskampaaniaga "Tallinn liigub!".

Esperk rääkis, et HD Video Baltic esindaja Raimond Kaljulaid esitas 2013. aasta septembris Broadline OÜ-le arve, mis oli seotud Nõmme staadioni reklaamplakatiga ning Kaljulaidi soov oli, et Broadline esitaks selle omakorda Tallinna linnavõimule "Tallinn liigub!" kampaania eelarve raames.

"Sai kokkulepitud, et kui tellijalt ehk Tallinna spordi- ja noorsooametilt on "Tallinn liigub!" kampaania eest laekunud raha, siis tasub Broadline ka Kaljulaidi esitatud arve Hiiu staadioni reklaami eest," rääkis Esperk.

"Kui me Raimond Kaljulaidiga rääkisime, siis tema soov oli, et tema firma arve ei kajastuks eelarves," ütles Esperk ja lisas, et ta ei teadnud, miks Kaljulaid nii soovis. "Toona ma ei mõelnud selle peale," rääkis Esperk.

Küsimuse peale, kas Tallinna linna poolt oli suuniseid "Tallinn liigub!" kampaania eelarve osas, märkis Esperk, et ei mäleta täpseid asjaolusid.

"Küll aga ma arvan, et andsin ka spordi- ja noorsooametile edasi info, et "Tallinn liigub!" kampaania eelarve all on ka Hiiu staadioni plakati kulud. Rääkisin sellest Rein Ilvesega," rääkis Esperk.

Küsimusele, kas Esperk suhtles "Tallinn liigub!" kampaania asjus ka Edgar Savisaarega, vastas Esperk eitavalt. "Minu kontakt spordi- ja noorsooametis oli Rein Ilves," selgitas Esperk.

Disko AD OÜ disainer Triin Peterson rääkis Harju maakohtus Edgar Savisaare kohtuprotsessil, et ta sai 2013. aastal toonaselt linnaametnikult Priit Kutserilt tellimuse valmistada reklaamplakat.

Petersoni sõnul soovis Kutser näha plakatil enda pilti, sõnumit ja Põhja-Tallinna linnaosa logo. "Mina esitasin Põhja-Tallinna linnaosavalitsusele arve, mille alusel tööde eest tasuti," lisas Peterson.

Ta märkis, et on ka Keskerakonnale valimisreklaame teinud. Küsimusele, kuidas sai käsitleda Kutseri tellitud reklaami, vastas Peterson, et ei käsitlenud Kutseri tellimust toona valimisreklaamina.

"Ma ei oska öelda, mis teda valimisreklaamist eristab, kuid kuna otseselt valimisi sellel hetkel ei olnud, siis ei osanud toona seda seost näha," rääkis Peterson.

"Sisuliselt see reklaam sarnaneb valimisreklaamidele, kuna tavaliselt valimisreklaamidel on inimene, nimi ja mingi lubadus. Kutseri tellitud reklaamil oli ju samamoodi," märkis ta.

Peterson meenutas, et kui linna tellitud kampaania tutvustas spordikompleksiga seonduvat, siis hiljem soovis ta sama motiivi kasutada ka valimisreklaamis.

"Nii see ka juhtus," märkis Peterson ja lisas, et valimisreklaamiks tellitud postkaardi eest tasus Priit Kutser ise.

2013. aastal Põhja-Tallinna linnaosavalitsuses avalike suhete spetsialistina töötanud Katrin Hinrikus rääkis, et tema hinnangul ei olnud 2013. aastal toonase linnaosavanema asetäitja Priit Kutseri osalusega teavituskampaania käsitletav valimisreklaamina.

Hinrikus meenutas, et ujula- ja spordikompleksi arendust puudutava teavituskampaania idee tuli Kutserilt, kes soovis teemaga isiklikult tegeleda.

Hinrikus märkis, et tegemist oli puhtalt linnaosa sooviga teavitada elanikke spordikompleksi arendusest ning kuigi kampaania jäi valimiseelsesse aega, ei olnud tema hinnangul tegemist valimisreklaamiga.

"Kutser kureeris valdkonda, mis puudutas spordikompleksi arendust," lisas Hinrikus.

Küsimusele, kas 2013. aastal leppis linnaosa kokku ka põhimõtted, et linnaosa teavituskampaaniad ei sarnaneks Keskerakonna valimisreklaamile, vastas Hinrikus, et neid teemasid toona ei käsitletud.

Süüdistus käsitleb Kutseri tellitud Tallinna teavituskampaaniat Põhja-Tallinna spordikompleksi osas varjatud valimisreklaamina ning kuna selle eest tasuti linna eelarvest, tõi see Kutserile kaasa omastamissüüdistuse.

Kohtupäeva alguses avaldas riigiprokuratuur ehitusärimees Aivar Tuulbergi episoodiga seotud kirjalikke tõendeid, mille järel asus kohus kuulama prokuratuuri kutsutud tunnistajaid.

Prokurör küsitleb tunnistajaid seoses omastamise süüdistusega. Kohtul on plaanis teisipäeval kuulata 13 tunnistaja ütlusi.